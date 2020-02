Platforma eAgronom destinată gestionarii fermelor intră pe piața din România

Platforma eAgronom, activă deja în 8 ţări europene, a intrat și pe piața din România.

eAgronom este o platformă online prin intermediul căreia fermierii își pot gestiona și supraveghea operațiunile din fermă, activitățile angajaților și culturile în timp real. Ca instrument de planificare destinat în mod specific fermierilor de cereale, eAgronom îi ajută pe aceștia să crească profitul și să reducă riscurile asociate unei gestionari ineficiente a fermelor.

Studiile de caz realizate în rândul clienților ne arată că eAgronom contribuie în mod real la eficientizarea operațiunilor, ajutandu-i pe fermieri să aibă economii de zeci și chiar sute de mii de euro pe an.

Cu sediul central în Estonia și sucursale în Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Republica Cehă, România și Germania, platforma eAgronom este în prezent utilizata pentru administrarea a peste 700.000 de hectare de teren agricol. Compania oferă în prezent opțiunea înregistrării gratuite pentru o perioada de testare de 14 zile pentru toți cei interesați.

“Oficial, eAgronom a început cu 3 persoane la bord în august 2016. Încă de la început, prioritatea noastră a fost să stabilim o conversație constantă cu fermierii și să implementăm feedback-ul primit de la ei, dezvoltând noi caracteristici. La doar 6 luni de la lansare, în ianuarie 2017, aveam deja 200 000 ha de teren de cereale gestionate de eAgronom. Asta înseamnă 70% din cota de piață din Estonia. Aceasta a fost o confirmare a faptului că soluția noastră este utilă pentru fermieri și ne-a dat motivația de a ne continua activitatea” declară Robin Saluoks, CEO at eArgonom

“eAgronom este prima soluție de acest tip de pe piața din România. Unul din avantajele ei, pe lângă simplitate, este faptul că se adaptează perfect fermelor indiferent de mărimea acestora. Știm că fermierii nu câștigă întotdeauna în mod egal în comparație cu efortul pe care îl depun și că a conduce o fermă poate fi un lucru stresant. Noi vrem să simplificam lucrurile, să contribuim activ la creșterea profitabilității fermelor de la an la an. În plus, oferim suport permanent și training-uri fermierilor, dar și soluții financiare flexibile.” a declarat Villu Uus, Country Manager la eAgronom.

Mai multe informații despre platforma pot fi aflate accesând www.eagronom.ro.