SRL sau PFA? Ce tip de entitate legala sa alegi. Avantaje si dezavantaje

Daca vrei sa iti infiintezi o firma, trebuie sa alegi o entitate legala care implica anumite obligatii pe care trebuie sa le respecti pe toata durata functionarii firmei. Cel mai des folosite sunt SRL-urile si PFA-urile asa ca principala intrebare pe care o au viitorii antreprenori este: Care este cea mai avantajoasa entitate legala, SRL sau PFA?

In acest articol iti vom oferi avantaje si dezavantaje ale fiecarui tip de entitate si te lasam pe tine sa descoperi care este mai avantajoasa in functie de nevoile si necesitatile tale. Ambele entitati legale au beneficii care ii avantajoasa pe anumiti antreprenori si obligatii care sunt in dezavantajul altora.

Entitate – SRL

O firma de tip SRL obliga administratorul sa astepte minim un an de la inceputul activitatii plus inca cateva luni pana la depunerea bilantului, inainte de a retrage dividente. De cealalta parte, PFA-ul poate duce la pierderea tuturor bunurilor personale daca nu este manageriat intr-un mod corect si 100% legal.

Alegerea formei juridice este data si de tipul de activitate pe care il desfasori. De cele mai multe ori pentru PFA opteaza persoane care au activitati cu sistem de impozitare la norma de venit. Cel mai des intalnite sunt PFA-urile in domeniul IT si alte servicii in mediul online.

Pentru SRL opteaza in majoritatea cazurilor antreprenorii care urmeaza sa desfasoare activitati de comert, sa alte tipuri de activitate ce au in vedere o evolutie in volum a activitatii intr-un mod rapid.

In ceea ce priveste taxele de infiintare a ambelor tipuri de entitati juridice, nu exista diferente, deoarece in ultimii ani cele mai multe taxe au fost eliminate. Pentru un SRL este nevoie de 200 Ron pentru a obtine dovada depunerii capitalului social, dar dupa finalizarea procedurii de inmatriculare banii pot fi utilizati. Un PFA se poate inregistra absolut gratuit.

Pentru SRL administratorul nu trebuie sa detina studii de specialitate in domeniu, in timp ce persoana fizica autorizata va trebui sa ateste cu documente legale faptul ca are experienta in domeniul principal in care doreste sa activeze.

Entitate – PFA

In cazul PFA-urilor nu se pot alege mai multe domenii de activitate, deoarece acestea trebuie sa aiba legatura cu domeniul principal ales. De cealalta parte, pentru SRL nu exista o limita de coduri CAEN active pe care le poti utiliza in acelasi timp, fata de PFA unde poti avea cel mult 5 clase de activitati.

Pentru PFA nu sunt necesare costuri suplimentare la infiintare, precum capitalul social de 200 Ron. Principalul dezavantaj al acestui tip de entitate este reprezentat de faptul ca legal unicul asociat raspunde cu averea personala pentru eventualele prejudicii pe care le-a produs firmelor cu care a colaborat. De aceea este important sa citesti cu atentie termenii si conditiile inainte de a semna un contract.

Microintreprinderile SRL platesc 3% pe venit la fiecare 3 luni si 16% impozit pe dividentele scoase din firma la final de an. Pentru PFA se percepe un impozit de 16% plus 10.5% CAS pe venitul declarat si 5.5% CASS in sistem real sau in functie de norma de venit.