5 lucruri de care trebuie sa tii cont cand devii Persoana Fizica Autorizata (PFA)

Daca te-ai hotarat sa oferi serviciile pentru care esti calificat altor firme, sau persoane fizice si vrei sa o faci 100% legal, atunci poti deveni persoana fizica autorizata. O entitate PFA poate desfasura orice forma de activitate economica permisa de lege, folosindu-se de propriile cunostiinte si forta de munca.

Taxe datorate de PFA

Inainte de a inregistra un PFA trebuie sa te documentezi cu privire la taxele pe care urmeaza sa le achiti in functie de ceea ce faci. Vei avea de achitat pe tot parcursul desfasurarii activitatii 3 tipuri de taxe:

Impozit pe venit de 10% – acesta poate fi stabilit in sistem real si se va percepe 10% din venitul net calculat ca diferenta dintre venituri brute si alte cheltuieli deductivile contabil, ori din norma de venit 10%. Impozitul se va achita pentru norma de venit care a fost publicata pentru tipul activitatii asupra careia ai fost autorizat.

CAS – se achita in procent de 25% daca PFA a obtinut pe parcursul unui an un venit net peste 12 salarii minime brute pe economie.

CASS – se achita in procent de 10% daca PFA are un venit pe parcursul unui an mai mare decat 12 salarii minime brute pe economie.

Persoana fizica autorizata poate angaja alte persoane cu CIM

Atunci cand esti persoana fizica autorizata poti colabora cu alti terti pentru a desfasura impreuna activitatea pentru care ai fost autorizat sau poti angaja alte persoane.

Conform Legii 182/2016, orice PFA poate desfasura activitatile pentru care a fost autorizat impreuna cu maxim 3 persoane, angajate, in calitate de angajator si cu contract individual de munca.

PFA nu are nevoie de un contabil autorizat

Fata de alte entitati juridice, PFA are un avantaj cand vine vorba de contabilitate. Orice persoana cu cunostinte economice isi poate tine singur contabilitatea, in partida simpla. Nu este obligatoriu, din punct de vedere legal, ca persoana fizica autorizata sa colaboreze cu un contabil autorizat.

Cui se aplica contabilitatea in partida simpla?

Acest tip de contabilitate se aplica mai multor categorii de persoane:

Persoane fizice si asocierile fara personalitate juridica ale caror venituri nete anuale se impoziteaza.

Persoane sau alte entitati care prin legi speciale si alte acte normative sunt obligate sa inregistreze contabilitatea in partida simpla.

Obligatia inregistrarii in scopuri de TVA

Orice PFA este obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA atunci cand cifra de afaceri anuala realizata si declarata depaseste suma de 88.500 de euro, echivalentul a 300.000 Ron.

Sistem real vs norma de venit

PFA poate fi platitor de impozit in sistem real sau la norma de venit.

Sistemul real este stabilit ca venit net anual din activitati indepedente care se detemina pe baza datelor care reies din contabilitate. Acesta reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile.

Norma de venit poate fi setata doar pentru anumite tipuri de activitati eligibile conform Ordinului 925/2017. Normele de venit anuale se stabilesc de catre Directiile generale regionale ale finantelor publice. Daca la finalul anului fiscal anterior s-a inregistrat un venit brut mai mare de 100.000 de euro, in urmatorul an fiscal, PFA-ul are obligatia determinarii venitului net anual in sistem real.