Ce este SRL-D si cum se infiinteaza

Daca te-ai hotarat sa iti faci o afacere si esti la prima experienta de acest gen, atunci ai posibilitatea sa iti faci o societate comerciala cu raspundere limitata pentru debutanti. Acest program a fost conceput pentru a stimula tinerii antreprenori aflati la inceput de drum, fiind scutiti de la plata anumitor taxe.

Privilegiile acordate unui SRL-D sunt valabile doar in primii 3 ani. Dupa aceasta perioada antreprenorul trebuie sa schimbe firma in SRL avand aceleasi obligatii ca o societate comerciala cu raspundere limitata.

Conditii de eligibilitate:

Pentru a face un SRL-D persoana care incepe demersurile infiintarii se afla la prima experienta ca si antreprenor. In trecut nu trebuie sa mai fi avut sau detinut calitatea de actionar sau asociat in nici o alta societate prezenta in Spatiul Economic European.

Firma trebuie sa fie administrata de un asociat unic si are ca obiect de activitate maxim 5 grupe de activitate prevazute in clasificarea activatirlor din economia nationala. Atentie la grupele are nu sunt eligibile pentru aceasta forma de entitate juridica.

Administratorul are capacitate juridica deplina de exercitiu si infiinteaza pentru prima data o societate cu raspundere limitata.

SRL-D functioneaza pe perioada nelimitata conform Legii 31/1990, republicata si odificata si le OUG 6/2011 si se incadreaza in categoria microinterprinderilor in conditiile Legii 346/2004, cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii interprinderilor mici si mijlocii.

Beneficii acordate unui SRL-D:

Administratorul unic este scutit de la plata taxei pentru toate operatiunile de inmatriculare a firmei, efectuate la registrul comertului. De asemenea este eliminata si taxa tarifului pentru publicare in Monitorul Oficial al Romaniei.

Poate dispune de fonduri nerambursabile de la stat, care reprezinta pana la 50% din investitie, pana la 10.000 de euro. Se poate garanta pana la 80% un credit contractat de beneficiar in vederea realizarii planului de afaceri prin A.I.P.P.I.M.M.

Sunt scutiti de la plata contributiilor de asigurari sociale maxim 4 angajati, pe perioada nedeterminata.

Acte necesare pentru infiintarea unui SRL-D

Primul pas este reprezentat de alegerea unei denumiri valide. Este indicat sa ai la dispozitie minim 3 variante de denumire atunci cand verifici la ONRC. Denumirea se rezerva si va fi folosita dupa ce firma este infiintata.

Cartea de identitate a administratorului firmei este necesara pentru prezentarea dosarului, iar de asemenea este indicat sa faci si o copie a acesteia.

Copia de pe dovada de proprietate a sediului social va fi depusa la dosar pentru a atesta faptul ca ai un sediu social in care iti vei desfasura activitatea dupa infiintarea firmei. Dovada poate fi reprezentata de un contract de vanzare-cumparare, donatie, certificat de mostenitor, dar si acordul vecinilor daca firma va avea sediul la bloc. Mai este nevoie si de copia dupa cartea de identitate a proprietarului unde se face sediul social.

Cand se pierde calitatea de SRL-D?

Calitatea de societate cu raspundere limitata – debutant se pierde la data de 31 decembrie a anului in care s-au implinit 3 ani de la data inregistrarii. Societatea isi poate pierde calitatea in momentul in care o autoritate competenta constata ca societatea nu mai indeplineste toate conditiile impuse prin lege: