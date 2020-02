Ce taxe si impozite platesti pentru SRL si PFA

Atunci cand vrei sa iti deschizi propria firma, este important sa aflii care sunt costurile si ce taxe vei plati pe toata perioada derularii activitatii. Taxele si impozitele difera in functie de entitatea juridica aleasa. Astazi vom discuta despre taxele pe care le vei achita atunci cand ai o societate cu raspundere limitata sau daca esti persoana fizica autorizata.

SRL

Societatea cu raspundere limitata este o entitate juridica cu raspundere limitata in fata legii si cu raspundere limitata pentru asociati, in limita capitalului social disponibil. Aceasta forma de business are caracteristici de parteneriat si este cea mai flexibila forma de societate comerciala atat pentru asociat unic cat si pentru un numar mai mare de asociati.

O entitate juridica de tip SRL poate avea utiliza toate tipurile de coduri CAEN. Asociatii din cadrul societatii nu raspund pentru obligatiile firmei, suportand doar riscul activitatii acesteia in limitele partii sociale detinute. Toate obligatiile financiare ale unui SRL se achita doar din fondurile firmei, nu si ale persoanelor fizice care detin societatea.

Taxe si impozite SRL

Societatiile cu raspundere limitata platesc 16% impozit pe profit. Microinterprinderile au un impozit mult mai mic de 3% sau 1% daca au minim un angajat. Pentru dividentele retrase din firma se percepe un impozit de 16%.

Ce firme pot fi microinterprinderi?

Cele care au venituri, dar nu din activitati bancare, asigurari sau asigurari, piata de capital sau din jocuri de noroc.

Firmele care realizeaza venituri ce nu au depasit suma de 500.000 euro in ultimul sau actualul an fiscal.

Asociatii sunt persoane fizice, altele decat statul sau autoritatile locale.

Nu este in dizolvare cu lichidare.

PFA

Persoana fizica autorizata este cea mai simpla forma sub care o persoana fizica poate desfaura activitati economice independent, folosindu-si forta sa de munca. Activitatiile pe care aceasta entitate juridica le poate desfasura sunt din toate domeniile, meseriile sau profesiile pe care legea le permite. Persoana fizica care infiinteaza un PFA trebuie sa aiba studii cu care demonstreaza legal ca poate exercita serviciile incadrate in codul CAEN principal ales pentru PFA.

Taxe si impozite PFA

Persoanele fizice autorizate platesc 16% impozit pe venit. Pe langa aceste taxe se mai percep 10.5% sau 26.3% pentru CAS, pe venitul delcarat. Impozitul pentru CAS nu poate fi mai mic decat 35% din castigul salarial mediu brut, dar nici mai mare decat 5 ori castigul salarial mediu brut. Pentru asigurarile sociale se platesc inca 5.5% in sistem real sau pe baza normei de venit.

Acte contabile

SRL trebuie sa aiba un contract incheiat cu un contabil autorizat. Pentru firmele de tip PFA contavilitatea poate fi facuta de oricine fara sa se incheie un contract legal.

Angajati

SRL poate angaja un numar nelimitat de angajati indiferent de tipul de activitate pe care il desfasoara. De cealalta parte, un PFA nu poate colabora cu mai mult de 3 persoane.

Timp necesar pentru infiintarea unei firme

Ambele tipuri de entitati juridice se pot infiinta in decurs de 3-5 zile daca ai pregatite toate actele necesare. Dupa infiintarea firmei poti incepe imediat colaborarea cu alte entitati fizice si juridice.