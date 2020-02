Ce trebuie sa stii atunci cand inchiriezi un spatiu industrial

Antreprenorii care au afaceri ce se dezvolta intr-un mod foarte rapid si necesita un numar din ce in ce mai mare de angajati, ajung la momentul in care trebuie sa ia decizia de a se muta intr-un spatiu mult mai mare. Spatiile industriale sunt la mare cautare in toate zonele, mai ales in capitala, acolo unde preturile de multe ori sunt peste media pietei.

Pentru a optimiza corect costurile si pentru a verifica daca varianta extinderii este una profitabila si de termen lung, este bine sa ai in vedere mai multi factori atunci cand vrei sa inchiriezi un spatiu comercial.

Pozitionarea geografica a birourilor

Gandeste-te prima oara la cele mai potrivite locuri atunci cand vrei sa inchiriezi un spatiu comercial. Locul in care urmeaza sa desfasori activitatea firmei, trebuie sa fie potrivit pentru tipul afacerii tale. Ai in vedere atat tipurile de produse pe care le folosesti si le comercializezi, piata de desfacere pe care mizezi si distantele pe care angajatii trebuie sa le parcurga de la cele mai apropiate mijloace de transport in comun.

Intinderea spatiului comercial

Un element esential pentru alegerea unui spatiu comercial eficient il reprezinta spatiul si intinderea acestuia. Daca este vorba de un business foarte mare, atunci se recomanda inchirierea unui spatiu generos, dotat cu optiuni benefice angajatiilor cum ar fi spatiile de relaxare. Este bine sa fie destul loc pentru a instala si monta echipamentele de care ai nevoie pentru functionarea afacerii in parametrii optimi.

Utilitatile pe care le ai la dispozitie

Indiferent de tipul de business pe care il desfasori, este important ca spatiul inchiriat sa fie racordat la toate utilitatile de baza. Aici ne referim, in primul rand, la electricitate si apa. Pe langa acestea, in functie de nevoile tale, trebuie sa ai acces rapid la alte utilitati precum gaze, internet, televiziune, etc.

Restrictii de mediu

Verifica inainte daca sunt restrictii de ediu in zona unde vrei sa inchiriezi. Acest lucru te poate scapa de multe dureri de cap pe viitor daca productia pe care o faci poate fi stopata de reglementarile legale cu privire la mediul inconjurator.

Compartimentarea birourilor

Antreprenorii care au un business stabil si pe care vor sa il dezvolte si mai mult, au nevoie de cat mai multe optiuni disponibile pentru compartimentarea birourilor. Fiecare echipa din cadrul firmei isi desfasoara activitatea intr-un mod in care ii poate afecta pe ceilalti, asa ca este necesar ca fiecare echipa sa aiba spatiul sau de confort si util pentru desfasurarea activitatilor zilnice.

In spatiul inchiriat trebuie sa poti amenaja birouri speciale pentru superiori si cele de sedinte. Unele spatii comerciale vin echipate cu astfel de sali, iar unele necesita investitii suplimentare pentru a avea conditii optime de lucru.

Pentru inchirierea unui spatiu comercial trebuie sa ai in vedere toate aspectele mentionate mai sus. Este o alegere importanta care joaca un rol vital in dezvoltarea afacerii tale. Spatiul in care iti desfasori activitatea zilnica nu trebuie sa te impiedice sa le oferi angajatiilor conditii optime de lucru. Alege cu atentie spatiul comercial si verifica mai multe locatii din zone diferite inainte de a lua o decizie finala.