Combinatul siderurgic, de la Galati, a început livrarea de tablă groasă pentru podul peste Dunăre

Combinatul siderurgic din Galaţi a început livrările de tablă groasă pentru podul peste Dunăre de la Brăila, cel mai important proiect de infrastructură derulat în prezent în România, se arată într-o informare transmisă, joi, de directorul de comunicare al companiei, Dorian Dumitrescu.

Potrivit acestuia, combinatul siderurgic gălăţean livrează tablă groasă care este, mai apoi, folosită la confecţionarea segmenţilor tablierului podului, operaţiune care se desfăşoară la Şantierul Naval din Brăila.

De asemenea, siderurgicul gălăţean livrează şi soluţii special gândite pentru acest proiect.

„Acest pod va dăinui mulţi, mulţi ani, iar priceperea şi pasiunea colegilor mei vor adăuga trăinicie şi valoare acestui proiect benefic pentru întreaga ţară. Suntem mândri să fim furnizori, dar şi foarte hotărâţi să livrăm clientului nostru soluţiile tehnice, logistice şi comerciale aşteptate”, a declarat directorul combinatului, Bogdan Grecu.

Podul peste Dunăre din judeţul Brăila va avea o lungime de 1.974 metri, iar valoarea proiectului este estimată la aproximativ 500 milioane euro.

„Podul are o mare importanţă pentru noi şi pentru comunitate. Am arătat deschidere şi flexibilitate faţă de cerinţele specifice ale clientului nostru. Totodată, am reuşit ca pentru primele volume să reducem timpii de laminare de la 6-8 la 2-4 săptămâni, în urma prioritizării proiectului pe întregul circuit de producţie”, a spus şefa echipei Servicii Clienţi din combinat, Cristina Şerbănoiu.

Tabla groasă produsă de combinatul gălăţean a fost folosită şi la construcţia Podului Osman Gazi, din Turcia, inaugurat în 2016, ce traversează Golful Izmit. Având mai mult de 2.620 metri lungime, este considerat al şaselea din lume ca anvergură între stâlpii de susţinere.