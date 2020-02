Cum schimbi statutul de SRL-D in SRL dupa 3 ani de activitate

Din anul 2011 a fost introdusa forma juridica SRL-D. Aceasta are scopul de a incuraja tinerii sa isi dezolte propria afacere fiind scutiti de la achitarea anumitor taxe. Pentru a aplica la aceasta entitate juridica, tinerii cu varsta de pana la 35 de ani, trebuie sa fie la prima experienta de antreprenoriat in calitate de asociati.

Societatea cu raspundere limitata – debutant ofera posibilitatea asociatului unic sa aiba mai multe beneficii:

Este scutit de la plata taxelor de inregistrare a firmei la registrul comertului. In momentul deschiderii firmei trebuie sa ai doar 200 Ron pentru capitalul social, celelalte taxe fiind eliminate special pentru infiintarea unui SRL-D. Dupa deschiderea firmei capitalul social poate fi retras sau utilizat in cadrul firmei.

Debutantul in afaceri are posibilitatea sa aplica la fonduri europene nerambursabile oferite de stat in procent de 50% pana la 10.000 de euro, bani ce pot fi utilizati pentru dezvoltarea afacerii. De asemenea, statul acorda garantii a creditelor pentru IMM-uri de pana la 80% din valoarea creditului solicitat, pana la 80.000 de euro.

Din 2011 si pana in prezent, s-au inregistrat peste 40.000 de entitati juridice de tipul SRL-D. Pe langa facilitati, tinerii antreprenori sunt conditionati si de indeplinirea mai multor criterii si limitari fata de un SRL.

Pot avea maxim 5 asociati, care nu au avut calitatea de asociat pana in prezent.

Pot avea maxim 5 grupe de activitati (CAEN).

Nu se pot desfasura activitati de intemedieri financiare, asigurari, imobiliare, jocuri de noroc sau comercializare de armament, munitie, alcool, tutun sau alte substante si preparate psihotrope.

Trebuie sa reinvesteasca in afacere mini 50% din profitul inregistrat in anul fiscal anterior.

Sa angajeze si sa mentina in activitate minim 2 angajati timp de 3 ani, acestia fiind scutiti de la plata CAS-ului.

Cand se schimba statutul de SRL-D in SRL?

Schimbarea formei juridice trebuie sa fie schimbata dupa 3 ani de activitate. De exemplu, daca firma a fost infiintata in mai 2017, atunci trebuie ca in decurs de 45 de zile de la data de 31.12.2020 sa optezi pentru o alta forma juridica.

Care este procesul de schimbare a statutului de SRL-D?

La finalul anului in care firma a implinit 3 ani, este necesar sa depui o cerere de verificare a disponibilitatii si rezervarii firmei. Vei completa un formular cu 3 optiuni de denumiri in ordinea preferintelor, la fel ca atunci cand ai inregistrat prima data firma. Poti pastra aceeasi denumire sau o poti schimba cu alta denumire.

Se va completa un formular de cerere de inregistrare si atunci cand este cazul, o declaratie tip pe propria raspundere care va fi semnata de toti asociatii sau administratorii, din care rezulta, dupa caz, ca: entitatea juridica nudesfasoara la nici un sediu principal / secudar, activitatile declarate pe perioada de maximmum 3 ani, ori ca persoana juridica indeplineste toate conditiile de functionare prevazute de legislatie.

In dosarul de inregistrare se mai ataseaza:

Dovada verificarii si disponibilitatii denumirii firmei, in original

Actul modificat al actului constitutiv, in original

Certificat de inregistrare, in original

Actul constitutiv actualizat, in original

Dupa depunerea actelor la registrul comertului, urmeaza verificarea acestora si validarea schimbarii entitatii juridice, atunci cand totul este in regula.