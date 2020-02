Societatea românească nu consideră ca fiind bun public un buget situat la echilibru sau aproape de echilibru, cu deficite mici, iar acest lucru se vede foarte bine în cele nouă iluzii înregistrate, legate de buget şi acest dezechilibru, a afirmat joi economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea.

„Acest lucru se vede foarte bine în cele nouă iluzii, ele sunt mai multe. Eu am înregistrat nouă iluzii legate de buget şi acest dezechilibru. Mersul spre echilibru bugetar se face numai atunci când România este sub programe cu FMI cum a fost perioada 2000-2005, respectiv 2010 – 2015. În celelalte perioade, când nu aveam pe cineva să ne urmărească, echilibrul bugetar este lăsat la voia întâmplării. Prima iluzie este că în România ar mai exista cotă unică de impozitare. Auzi pe ici şi pe colo un consultant fiscal de la marile firme spunând ce grozavă este România că are cotă unică, că pe baza ei se poate construi… Întrebarea mea este: Stimabililor, unde este cota aia unică? Vreau să o văd şi eu”, a spus Lazea, în cadrul unui forum de specialitate.

Acesta a subliniat că în 2005 erau 16% impozit pe profit, 16% impozitul pe venit şi 19% TVA.

„Ideea era toată lumea, dar absolut toată lumea, plăteşte aceste rate, fără excepţie. Le-am redus în 2005, dar toată lumea să le plătească. Ce avem astăzi, după ce Codul Fiscal, începând cu 2015, a fost tot relaxat. La impozitul pe profit, 16% mai plătesc vreo 25.000 de firme, restul se califică acum mai nou ca fiind microîntreprinderi şi plătesc 1% pe cifra de afaceri. Cu alte cuvinte, dar ca firmă ai mai mult de 6% profit, plăteşti mai puţin impozit la stat. Dacă ai 7% profit plăteşti mai puţin decât ar fi trebuit să plăteşti cu 16%”, a mai spus Lazea.

Economistul-şef al BNR a subliniat că „impozitul pe venit a scăzut de la 16% la 10%, iar unele categorii profesionale sunt exceptate”.

„TVA are trei trepte, nu mai este 19%, este 19% sau 9% sau 5%, dar atenţie, treptele acestea aproape în cvasitotalitatea lor sunt mai mici decât treptele corespunzătoare a statelor din jur. Atât a mai rămas din aşa numita măreaţă cotă unică”, a mai spus Lazea. Acesta a adăugat că nu a fost adeptul cotei unice.