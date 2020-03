BNR lansează o monedă din aur cu tema „Istoria aurului”

Banca Naţională a României lansează luni în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema „Istoria aurului – Obiecte de orfevrărie romană târzie descoperite la Carsium”, informează BNR printr-un comunicat remis AGERPRES.

Moneda are o valoare nominală de 10 lei, are o formă rotundă, diametrul de 13,92 mm, greutate de 1,224 g şi cant zimţat.

Aversul monedei prezintă o fibulă şi un inel din aur din inventarul de obiecte de orfevrărie romană târzie de la Carsium (Hârşova), inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisiune „2020” şi stema României.

Reversul monedei prezintă bijuterii din aur din inventarul de obiecte de orfevrărie romană târzie descoperit la Carsium (Hârşova) şi inscripţiile în arc de cerc „ISTORIA AURULUI – ORFEVRARIE ROMANA TARZIE” şi ,,CARSIUM”.

Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul pentru această emisiune este de 1.000 monede din aur. Preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broşura de prezentare este de 480,00 lei. Monedele din aur cu tema Istoria aurului – Obiecte de orfevrărie romană târzie descoperite la Carsium au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din aur se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.