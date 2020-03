Cum scapi in mod natural de daunatorii din gradina

Daunatorii din gradina sunt unul din cele mai mari cosmaruri ale oricarui gradinar. In fiecare sezon, micile vietati pot face daune foarte mari recoltei tale, daca nu ai grija si nu iei masurile necesare pentru a le elimina rapid. E bine sa analizezi cu atentie plantele pe care le recoltezi si sa iei masuri de combatere impotriva daunatorilor rapid.

Poti apela la masuri de combatere naturale si eficiente pe termen lung. Nu trebuie sa te panichezi, deoarece masurile naturale de eliminare a daunatorilor din gradina sunt atat ieftine cat si prietenoase cu plantele si mediul inconjurator. Mai jos ti-am pregatit cateva metode eficiente care nu pun sanatatea nimanui in pericol si plantele tale sunt in siguranta pana in perioada recoltarii.

Cum alungi rozatoarele

Rozatoarele pot face daune foarte mari recoltei tale. Pentru a scapa de aceste vietati, foloseste ceai negru pe care il pulverizezi pe frunzele plantelor. De asemenea, rozatoarelor nu le place deloc nici mirosul de camfor, deci e bine sa folosesti, daca e cazul, odorizante camforate.

Ulei de eucalipt impotriva tantarilor

Printre cei mai frustranti daunatori ai plantelor sunt tantarii. Desi tantarii nu sunt nocivi pentru plante, reusesc sa faca gradinaritul si distractia in aer liber o neplacere mare. Cu ajutorul uleiului esential de eucalipt poti tine tantarii la distanta, intr-un mod si mai natural.

Elimina afidele plantand intr-un mod smart

Exista un mod foarte eficient pentru a scapa de afide. Ei bine, uneori unii daunatori nu sunt atat de nocivi pentru plantatia ta si ii poti folosi in beneficiul tau pentru a-ti salva recolta. Pentru a scapa de afide, foloseste pradatorii naturali ai acestora. Poti planta mena, fenicul, marar sau galbenele, cu ajutorul carora atragi gargarite, calugarite, viespe sau alte insecte carnivore. Aceste vietati se bucura de afidele din gradina si te scapa de un daunator intr-un mod natural si rapid.

Elimina limacsii intr-un mod natural

Melcii fara cochilie, sau limacsii, iti pot afecta plantele pe tot timpul verii. Sunt multe metode de inlaturare a acestor daunatori, insa este recomandat sa folosesti ceva natural care te va ajuta sa scapi de aceasta problema. Foloseste o parte de expresso cu 10 parti de apa si pulverizeaza pe toate zonele din gradina, acolo unde cultivezi plante. Cofeina din expresso intra rapid in pielea melcilor si ii omoara. Daca consideri ca este o metoda mult prea drastica, atunci foloseste bariere de cupru cu ajutorul carora ii culegi in fiecare seara, atunci cand limacsii ies la plimbare pe plantele tale.

Scapa de insecte cu usturoi si ardei iute

Atat usturoiul cat si ardeiul iute pot avea o multime de beneficii, chiar si impotriva daunatorilor tai din gradina. Daca vrei sa folosesti o metoda naturala pentru a scapa de insecte, atunci fa o solutie bazata pe usturoi si ardei iute. Este eficienta impotriva insectelor care se hranesc cu seva plantelor. Cele mai cunoscute sunt afidele, dar mai sunt si alte insecte care rod frunzele. Cele doua ingrediente trebuie combinate cu o lingura de ulei vegeral si o cantitate mica de detergent de vase. Lasa compozitia la macerat o noapte si dmineata pulverizeaz-o pe plante.