Evoluţii financiar-bancare şi bursiere

Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.344,08 puncte, în creştere cu 201,12 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, a închis şedinţa de luni bursa japoneză, în creştere cu 0,95% transmite Kyodo.

In creştere si bursa sud-coreeană in şedinţa de luni cu 0,78%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.002,51 puncte, în creştere cu 15,50 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Yonhap.

Bursa din Shanghai a închis şedinţa de luni în creştere cu 3,15%, indicele Shanghai Composite a ajuns la valoarea de 2.970,93 puncte, în creştere cu 90,63 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Xinhua.

Iar in New York – Bursa de pe Wall Street a închis şedinţa de vineri cu rezultate mixte, înregistrând cea mai proastă săptămână de după criza financiară din 2008, pe măsură ce investitorii renunţă la acţiunile considerate riscante ca urmare a îngrijorărilor că epidemia de coronavirus va deveni o pandemie şi va declanşa o recesiune globală. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 1,39%, ajungând la valoarea de 25.409,36 puncte, în scădere cu 357,28 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

Indicele Standard and Poor’s 500 s-a depreciat cu 0,82%, ajungând la valoarea de 2.954,22 puncte, în scădere cu 24,54 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

Indicele Nasdaq s-a apreciat cu 0,01%, ajungând la valoarea de 8.567,37 puncte, în creştere cu 0,89 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol ‘light sweet crude’ cu livrare în luna aprilie a scăzut cu 2,33 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 44,76 dolari.

In schimb bursa de la Londra a închis şedinţa de vineri în scădere cu 3,18%, indicele principal FTSE-100 a ajuns la valoarea de 6.580,61 puncte, în scădere cu 215,79 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Reuters.

La bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna aprilie a scăzut cu 1,66 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 50,52 dolari.

Bursa de la Frankfurt a închis şedinţa de vineri în scădere cu 3,86%, indicele principal DAX 30 a ajuns la valoarea de 11.890,35 puncte, în scădere cu 477,11 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite AFP.

Paris – Bursa de la Paris a închis şedinţa de vineri în scădere cu 3,38%, indicele principal CAC 40 a ajuns la valoarea de 5.309,90 puncte, în scădere cu 185,70 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite AFP.

Budapesta – Cursul oficial al Băncii Centrale a Ungariei valabil pentru ziua de luni este de 307,72 forinţi pentru un dolar, în scădere faţă de un curs de 310,10 forinţi, vineri, transmite MTI. Moneda euro este cotată la 339,88 forinţi, în creştere faţă de 339,12 forinţi, vineri, iar un leu românesc este cotat la 70,60 forinţi, în creştere faţă de 70,50 forinţi, vineri.

Bursa din Budapesta a închis şedinţa de vineri în scădere cu 5,74%, indicele BUX a ajuns la valoarea de 40.229,64 puncte. Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 36,8 miliarde de forinţi (108,4 milioane euro).

In scadere si banca Centrală a Bulgariei a stabilit pentru ziua de luni un curs oficial de 1,78175 leva pentru un dolar, faţă de 1,79846 leva, vineri, şi un curs de 0,406364 leva pentru un leu românesc, în scădere faţă de 0,407041 leva, vineri, transmite BTA. O uncie de aur (28,349 grame) este cotată la 2.871,51 leva, în scădere faţă de 2.944,35 leva, vineri.