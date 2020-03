Mai sunt doar câteva zile de înscriere la Finance Recruitment Day! Candidații au șansa să se angajeze în cadrul evenimentului

Pe 12 martie între orele 9:00-17:00, va avea loc Finance Recruitment Day, la Hotel Radisson Blu, București. Finance Recruitment Day este singurul eveniment premium din România dedicat în totalitate tinerilor la început de carieră în domeniul finanțelor care le va oferi acestora o experiență completă prin zona de dezvoltare personală și profesională dar și posibilitatea de a își găsi un job în cadrul evenimentului.

Până pe 8 martie, studenții, proaspăt absolvenții și tinerii pasionați de domeniul financiar sunt invitați să se înscrie gratuit pe hipo.ro/nextgenfinance pentru a avea parte de o experiență completă la Finance Recruitment Day. Participanții vor fi selectați dacă îndeplinesc cel puțin unul dintre următoarele criterii: sunt studenți sau proaspăt absolvenți ai unei facultăți cu profil economic sau pur și simplu pasionați de domeniul finanțelor, se află în căutarea unui program de internship sau job entry-level în domeniul finance.

Participanții au șansa de a se angaja în cadrul evenimentului

Peste 300 de tineri s-au înscris deja la Finance Recruitment Day, iar cei selectați să participe la eveniment vor avea oportunitatea de a accesa în jur de 20 de oportunități de carieră: internshipuri sau joburi entry-level, oferite de cele 9 companii de top din domeniul financiar prezente la eveniment: KPMG – Partener Principal, Allianz Technology, Deloitte România, Mazars, PwC, Schlumberger, EY România, ACCA și Finexpert.

Peste 30 de reprezentanți ai companiilor prezente la eveniment vor fi pregătiți să interacționeze cu participanții pentru a le oferi insight-uri din domeniul economic și pentru a îi recruta pe cei potriviți pentru oportunitățile deschise.

Desfasurat sub tema: Speed up your Finance Career, Finance Recruitment Day oferă participanților șansa de angajabilitate prin Speed Interviews – susținute pe parcursul întregii zile la standurile companiilor, Testing Simulator pentru procesele de recrutare susținut de Deloitte, networking și workshopuri interactive.

Participanții vor avea parte în zona de networking de Finance Gamification Area powered by KPMG, Partener principal al evenimentului. Tinerii pot afla aria din finance care li se potrivește cel mai bine cu ajutorul primului aparat de recrutare. Prin intermediul aparatului, candidații care intră în joc vor răspunde la un scurt chestionar personalizat prin care vor afla cu ce domeniu au cea mai mare compatibilitate: Finanțe, Audit, Contabilitate, Taxe, Legal sau Bănci.

Irina Scarlat, Head of Growth, CEE Revolut va lua parte în exclusivitate la Finance Recruitment Day în calitate de Invitat special, iar lista speakerilor și reprezentanți ai companiilor prezenți la eveniment continuă cu: Ramona Jurubita, Associate Manager – KPMG, Andreea Cristescu, Senior Manager – PwC, Alex Reff, Country Managing Partner – Deloitte Romania și Ella Chilea, Partner, Audit & Assurance Services – Mazars.

Câteva workshopuri din agenda Finance Recruitment Day sunt:

The Journey for Finance 4.0 starts with Digital Transformation, KPMG

Let’s get digitally fit! PwC

Testing Simulator for Recruitment Processes, Deloitte

Career path – Interview skills workshop & Finance Assessment, Schlumberger

The logic behind Purchase2Pay, Allianz Technology

Tinerii interesați să participe la Finance Recruitment Day, se pot înscrie până la data de 8 martie, accesând site-ul: www.hipo.ro/nextgenfinance unde sunt disponibile toate detaliile despre eveniment.

Hipo.ro a lansat NextGen, o platformă online dedicată dezvoltării profesionale. Sub umbrela acesteia se regăsesc proiecte special gândite să ușureze primul contact al studenților și proaspăt absolvenților cu piața forței de muncă din România. Proiecte aflate sunt această umbrelă sunt: NextGen Finance Recruitment Day, NextGen Students & Fresh Grads, NextGen Internship & Trainee Marathon și NextGen Career Guide. Umbrela NextGen își propune de asemenea, prin intermediul proiectelor din portofoliu, să acopere toate nevoile de recrutare ale companiilor reușind să atragă atât studenți, cât și proaspăt absolvenți din domenii cât mai variate.

Despre Catalyst Solutions

Catalyst Solutions este o companie românească de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 14 ani de experiență, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum :