3 Motive pentru care un set de anvelopele de iarna reprezinta o alegere responsabila in sezonul rece

Daca pentru cei mici dar si pentru o parte dintre noi adultii iarna reprezinta un prilej de bucurie, pentru majoritatea conducatorilor auto, iarna se transforma intr-o perioada presarata cu provocari care mai de care mai dificile. Chiar daca acest sezon rece a fost oarecum mai bland, astfel ca rareori am intalnit conditii de iarna care sa ne dea multe batai de cap. Atunci cand vorbim despre iarna si despre conditiile meteo care apar in mod frecvent odata cu aceasta este foarte important sa discutam in acelasi timp si despre importanta pe care o are un set de anvelope de iarna atunci cand decidem sa alegem acest mijloc de transport. Desi poate de putine ori ne gadim la acest aspect, anvelopele reprezinta unica suprafata de contact a masinii cu solul, astfel ca, orice defectiune sau neregularitate la acest nivel, va avea un impact negativ atat asupra performantelor masinii, cat si asupra intregii experiente de condus.

Desi legaislatia rutiera aflata in vigoare ne obliga sa ne echipam autoturismele cu anvelope de iarna doar atunci cand pe partea carosabila regasim zapada sau gheata, este esential sa intelegem faptul ca mai presus de legislatie este vorba despre siguranta fiecaruia dintre noi. Pentru a intelege insa mult mai bine importanta pe care o are un set de anvelope de iarna, am pregatit pentru tine 3 motive pentru care acestea sunt considerate o garantie a sigurantei si performantelor in sezonul rece.

Prevenirea derapajelor.

In timpul iernii, in cea mai mare parte din timp, carosabilul fie este acoperit cu zapada, fie este umed, ceea ce inseamna ca riscul de a derapa din pricina acestora este destul de crescut. Anvelopele de iarna, spre deosebire de cele de vara, sunt concepute dintr-un cauciuc mai special, care poate preintampina acest fenomen periculos cu foarte mare usurinta. La acest lucru contribuie in acelasi timp si lamelele din cauciuc, care in situatia anvelopelor de iarna sunt mult mai numeroase sau mai pronuntate, care practic nu permit acumularea zapezii pe suprafata anvelopelor.

Imbunatateste performantele de condus.

Cu totii ne dorim performante de condus cat mai bune, astfel ca, de-a lungul timpului investim intr-o varietate de piese si produse auto pentru a putea duce acest lucru la un grad superior, insa de cele mai multe ori nu ar trebui sa privim mai departe de anvelope pentru ca acestea au o pondere foarte importanta atunci cand vorbim despre performante de condus in timpul iernii. Un set de anvelope de iarna alese in mod corespunzator imbunatateste demarajele, modul in care vei avea posibilitatea de a lua virajele, dar va contribui simultan si la sporirea sigurantei.

Reprezinta o alegere responsabila fata de toti ceilalti participanti la trafic.

Atunci cand ne aflam cu masina pe drumurile publice, nu putem fi egoisti incat sa ne gandim doar la siguranta noastra, astfel ca, un set de anvelope de iarna reprezinta in acelasi timp si o alegere responsabila fata de ceilalti participanti la trafic. O secunda de neatentie si un set de anvelope nepotrivit este un lucru suficient pentru ca o tragedie sa se produca, indiferent ca vorbim despre sezonul rece sau despre cel cald.