Actualitatea financiar-bancare şi bursiere

Comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, bursa japoneză a închis şedinţa de vineri în scădere cu 2,72%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 20.749,75 puncte, în scădere cu 579,39 puncte, transmite Kyodo.

Yonhap transmite ca bursa sud-coreeană a încheiat şedinţa de vineri în scădere cu 2,16%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.040,22 puncte, în scădere cu 45,04 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

A închis şedinţa de vineri în scădere si bursa din Shanghai cu 1,21%, indicele Shanghai Composite a ajuns la valoarea de 3.034,51 puncte, în scădere cu 37,17 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Xinhua.

Bursa din New York a închis şedinţa de joi în scădere, indicele Dow Jones Industrial Average s-a depreciat cu 3,58%, ajungând la valoarea de 26.121,28 puncte, în scădere cu 969,58 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

Indicele Standard and Poor’s 500 s-a depreciat cu 3,39%, ajungând la valoarea de 3.023,94 puncte, în scădere cu 106,18 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

Indicele Nasdaq s-a depreciat cu 3,10%, ajungând la valoarea de 8.738,60 puncte, în scădere cu 279,49 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol ‘light sweet crude’ cu livrare în luna aprilie a scăzut cu 0,88 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 45,90 dolari.

Si la Londra, bursa a închis şedinţa de joi în scădere cu 1,62%, indicele principal FTSE-100 a ajuns la valoarea de 6.705,43 puncte, în scădere cu 110,16 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Reuters.

La bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna mai a scăzut cu 1,14 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 49,99 dolari.

Bursa de la Frankfurt a închis şedinţa de joi în scădere cu 1,51%, indicele principal DAX 30 a ajuns la valoarea de 11.944,72 puncte, în scădere cu 182,97 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite AFP.

A închis şedinţa de joi în scădere si bursa de la Paris cu 1,90%, indicele principal CAC 40 a ajuns la valoarea de 5.361,10 puncte, în scădere cu 103,79 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite AFP.

Cursul oficial al Băncii Centrale a Ungariei valabil pentru ziua de vineri este de 300,79 forinţi pentru un dolar, în creştere faţă de un curs de 300,35 forinţi, joi, transmite MTI. Moneda euro este cotată la 336,04 forinţi, în creştere faţă de 335,10 forinţi, joi, iar un leu românesc este cotat la 69,88 forinţi, în creştere faţă de 69,68 forinţi, joi.

Bursa din Budapesta a închis şedinţa de joi în scădere cu 1,66%, indicele BUX a ajuns la valoarea de 42.607,98 puncte. Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 18,6 miliarde de forinţi (55,4 milioane euro).

Banca Centrală a Bulgariei a stabilit pentru ziua de vineri un curs oficial de 1,74831 leva pentru un dolar, în scădere faţă de 1,75805 leva, joi, şi un curs de 0,406533 leva pentru un leu românesc, în scădere faţă de 0,406846 leva, joi, transmite BTA. O uncie de aur (28,349 grame) este cotată la 2.899,89 leva, în creştere faţă de 2.890,38 leva, joi.