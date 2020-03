Care sunt cele mai importante recomandari ale stomatologilor care ne pot ajuta sa avem o dantura sanatoasa?

Sanatatea este unul dintre cele mai de pret daruri pe care le primim de la viata, motiv pentu care pastrarea acesteia reprezinta responsabilitatea fiecaruia dintre noi. Organismul uman este proiectat pentru a se proteja de numeroase lucruri din mediul exterior, insa de cele mai multe ori acesta are nevoie si de interventia noastra. Cu alte cuvinte, este mai mult decat esential sa pretuim sanatatea si sa ii acordam toata atentia atunci cand este necesar. Dantura este un lucru pentru care de cele mai multe ori ne preocupam doar atunci cand problemele devin complicate si costisitoare, chiar daca suntem foarte constienti de greselile pe care le facem in acest sens. De mici ni se spune faptul ca preventia este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le putem face atunci cand punem pret pe sanatatea organismului si ca este mult mai usor sa prevenim un lucru decat sa il tratam.

Sanatatea dentara este la fel de importanta precum este sanatatea oricarui alt organ al corpului nostru, motiv pentru care este esential ca fiecare dintre noi sa acordam o atentie cat mai sporita sanatatii. Atunci cand vorbim despre dantura insa, este necesar sa avem in vedere faptul ca aceasta are un impact major si asupra fizionomiei fetei. Mai mult decat atat insa, foarte multe probleme dentare pot fi vizibile si de catre cei din jur, acesta fiind de asemenea un motiv pentru care trebuie sa acordam atentia cuvenita danturii. Iata insa cateva recomandari venite din partea medicilor stomatologi care ne pot ajuta sa avem mereu o dantura sanatoasa!

Controale periodice.

Vizita la dentist facuta in mod regulat reprezinta unul dintre cele mai practice moduri prin care putem preveni aparitia unor numeroase probleme la nivelul danturii, chiar daca de cele mai multe ori apelam la medicii stomatologi doar in situatiile in care nu mai putem vorbi nicidecum despre preventie. Controalele stomatologice facute in mod periodic reprezinta insa mai presus de orice, o responsabilitate pe care o avem fata de noi.

Igiena orala riguroasa.

Spalatul pe dinti dupa fiecare masa reprezinta un mod foarte eficient prin care putem preveni aparitia cariilor sau a altor probleme de la acest nivel, astfel ca periajul dintilor este o rutina la care nu trebuie sa renuntam sub nicio forma. Un periaj corect realizat zilnic reprezinta cea mai eficienta cale prin care putem tine majoritatea cariilor dentare la distanta.

Consumul cu moderatie al produselor care pateaza dantura.

Fumatul sau consumul excesiv de cafea reprezinta doua vicii care pot duce in timp la patarea danturii, astfel ca aceasta isi va pierde din aspectul sanatos. Renuntarea la fumat, consumul cu moderatie al cafelei sau inlocuirea acesteia cu ceai reprezinta doar cateva lucruri pe care le putem face pentru a ne putea pastra dintii cat mai albi si mai sanatosi.

Preventia.

Chiar daca preventia ar putea fi inclusa foarte simplu la controale periodice, este esential sa intelegem importanta pe care acest lucru o are atunci cand vorbim despre intregul corp si nu numai despre dantura. Spre exemplu, daca anumiti dinti nu cresc in mod corect (sunt strambi) purtarea unui aparat dentar pentru o scurta perioada de timp, va inlatura cu usurinta aceasta problema. Daca acest lucru este amanat, acele cateva luni se vor transforma in ani in cea mai buna situatie.

Asadar, atunci cand anumite lucruri ne fac sa ne punem semne de intrebare si ridica suspiciuni, adresarea la mediul de specilaitate reprezinta cel mai bun lucru pe care il putem face pentru sanatatea noastra.