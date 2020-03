Care sunt cele mai importante scule auto si accesorii care nu trebuie sa iti lipseasca din masina iarna?

Daca sezonul cald nu pune foarte multe probleme in ceea ce ii priveste pe soferi, pe timpul iernii, situatia se schimba destul de mult, astfel ca zapada, gheata si poleiul devin niste veritabile provocari, mai ales pentru cei care nu si-au echipat in mod corespunzator autovehiculele. Cauciucurile de iarna sunt fara doar si poate produsele auto cu cea mai mare importanta in toata aceasta perioada avand in vedere faptul ca un set de anvelope are un impact major atat asupra performantelor masinii, cat si asupra sigurantei celor care calatoresc. Acest lucru insa nu este suficient pentru a putea avea parte de calatorii cu masina in deplina siguranta, astfel ca este recomandat ca soferii sa dispuna simultan si de o serie de scule si alte accesorii, mai ales pe perioada iernii.

Piata sculelor si accesoriilor auto este una destul de vasta in prezent, astfel ca alegerea celor de care avem cu adevarat nevoie se poate transforma intr-o adevarata provocare pentru orice sofer. Pentru ca de cele mai multe ori astfel de alegeri nu sunt tocmai usoare si pentru ca nevoile fiecaruia dintre noi (chiar si atunci cand vorbim despre condus) sunt diferite, am alcatuit pentru tine o lista cu cateva dintre cele mai importante scule auto care nu trebuie sa iti lipseasca din portbagajul masinii, mai ales in timpul sezonului rece.

Trusa cu scule auto.

Alegand o trusa de scule auto nu va mai fi necesar sa achizitionam sculele auto de baza in mod separat, ci le vom regasi in interiorul acesteia. O trusa de scule auto este un produs care nu ar trebui sa lipseasca din portbagajul masinii tale, indiferent de sezonul in care ne aflam. O astfel de trusa de scule contine in general o varietate de surubelnite, chei, precum si alte unelte si piese. Ciocanul, patentul, clestele cheile si surubelnitele de diferite forme si marimi reprezinta doar cateva exemple de scule de baza care nu ar trebui sa lipseasca din masina ta si din trusa de scule. De cele mai multe ori lucrurile se defecteaza pe neasteptate, astfel ca, pentru a le putea remedia pe loc, avem nevoie de cateva scule pe care sa le avem mereu la indemana.

Diverse scule auto electrice.

Unul dintre avantajele principale ale sculelor electrice reiese din faptul ca acestea ofera o eficienta mult mai mare. Un exemplu foarte bun sunt surubelnitele electrice care ne ajuta sa insurubam foarte repede, spre deosebire de surubelnitele clasice care necesita mai mult timp pentru a ne oferi acelasi rezultat. Numeroase scule auto dispun astazi si de o varianta electrica, astfel ca daca eficienta este lucrurul pe care il cautam, cu certitudine sculele auto electrice reprezinta produsele in care trebuie sa investim cu toata increderea avand in vedere ca ne vom putea bucura de utilitatea acestora pentru mult timp.

Prelata impotriva inghetului.

O prelata impotriva inghetului reprezinta de asemenea o investitie pe care nu o vei regreta avand in vedere ca aceasta iti poate proteja masina de efectele inghetului, dar si de alte inconveniente care pot duce la afectarea vopselei.