Iluminatul casei – Aspecte esentiale pe care este recomandat sa le ai in vedere

Necesitatile unei locuinte sunt multiple atunci cand ne dorim ca acestea sa fie complete in adevaratul sens al cuvantului, insa oricat de dificile ar fi deciziile pe care le avem de luat, este important sa nu renuntam la ideea de a ne amenaja locuinta exact asa cum am visat. Astazi avem la indemana posibilitati multiple prin care ne putem amenaja locuintele, in stiluri cate si mai cate, insa marea majoritate ne indreptam atentia inspre modern. Iluminatul casei joaca un rol deosebit de important pentru atmosfera unei incaperi, chiar daca de cele mai multe ori avem tendinta de a-l neglija, considerand ca acesta are doar un rol functional. In realitate insa, iluminatul este in prezent si o parte importanta din atmosfera si estetica unei incaperi, asadar, nu mai poate fi vorba despre alegeri facute la intamplare.

Atunci cand vorbim despre iluminatul casei, este foarte important sa avem in vedere cateva criterii de selectie importante avand in vedere ca acesta nu este un lucru pe care il vom schimba lunar sau anual, desi avem posibilitatea de a face acest lucru. Daca in trecut, iluminatul era unul destul de simplu si cu greu se putea pune accentul pe estetica, in prezent avem acces la o gama de-a dreptul impresionanta de solutii pentru iluminat, mai ales daca vorbim despre mgazinele online, precum este si eOrion.ro. Iata asadar cateva aspecte pe care este recomandat sa le ai in vedere atunci cand alegi iluminatul pentru locuinta.

Compatibilitatea cu design-ul interior.

Iluminatul interior, indiferent ca este vorba despre candelabre, led-uri, spoturi sau lampi, este recomandat sa se aleaga intotdeauna in asa fel incat acesta sa fie cat mai bine compatibil cu desing-ul incaperilor. Astfel, daca ai optat pentru ceva modern, este esential ca si solutia de iluminat aleasa pentru respectiva incapere sa fie din aceiasi categorie. In acest fel, se va creea un acord placut intre toate elementele existente in interiorul incaperii, lucru care inseamna un plus de estetica.

Efectul pe care doresti sa il obtii.

Un lucru interesant si in acelasi timp important de retinut despre iluminatul interior este faptul ca acesta poate avea un impact major si asupra atmosferei din cadrul unei incaperi. Nu ni se intampla rar sa pasim intr-o incapere in care lumina existenta pur si simplu ne ajuta sa ne relaxam sau in incaperi in care lumina devine obositoare in anumite momente. Astfel, este foarte important sa alegi iluminatul interior si in functie de efectul pe care acesta vrei sa il aiba in incapere.

Tipul de lumina.

Iluminatul este de mai multe feluri, astfel ca pe langa iluminatul clasic, mai avem si luminile ambientale sau cele de accent, fapt pentru care este de asemenea recomandat sa se ia o decizie potrivita si in acest sens. Luminile ambientale sunt cele pe care le alegem atunci cand ne dorim un plus de relaxare si confort, iar cele de accent sunt cele pe care le alegem atunci cand ne dorim sa scoatem in evidenta anumite zone din cadrul incaperii.