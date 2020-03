Poti ajuta si tu la combaterea coronavirusului prin Folding@Home

Programul Folding@home din cadrul Universitatii Stanford cauta voluntari ce vor sa ajute cercetatorii sa creeze terapii de tratament pentru noul coronavirus, scrie The Verge.

Prin intermediul Folding@Home putem ajuta oamenii de stiinta sa cerceteze mai rapid virusul COVID-19 si sa ii gaseasca un leac.

Studierea modului in care se pliaza proteina ar putea ajuta cercetatorii la crearea medicamentelor ce ar putea trata infectiile virusului. O astfel de cercetare necesita o putere computationala semnificativa, pe care Folding@home o genereaza cu ajurul unitatilor centrale de prelucrare ale voluntarilor atunci cand calculatoarele nu sunt folosite.

Protenienele nu sunt stagnante – se misca si se indoaie, luand diferite forme. Trebuie sa studiem nu doar forma unei proteine virale, cat si modurile in care aceasta se misca si evolueaza in forme alternative. Asta ne ajuta sa intelegem mai usor ce este si cum reactioneaza in contact cu receptorul ACE2. Astfel, am putea crea un anticorp. Folding@Home