O cifră de afaceri de 36,2 milioane de euro, în 2019

La finalul anului 2019, retailerul online elefant.ro a raportat, o cifră de afaceri de 36,2 milioane de euro, în creştere cu 25% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, arată rezultatele companiei, publicate luni.

Compania şi-a redus pierderile de la 2,9 milioane de euro în 2018, la 1,4 milioane euro anul trecut, mizând pe un EBITDA (profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare n.r.) pozitiv în 2020, de 500.000 de euro.

„2019 a fost un an al consolidării întregului business elefant.ro. A trebuit să analizăm cu atenţie modelul de business optim pentru elefant.ro pe termen lung, să facem alegerile corecte care să ne ajute în 2020 să îndeplinim câteva obiective importante şi să întărim baza de dezvoltare pentru anii următori. Tehnic, am migrat de la vechea platformă la una nouă care ne oferă în primul rând o scalabilitate foarte bună şi care în 2019 ne-a ajutat să avem cel mai bun Black Friday din istoria companiei. În acest an urmărim ca elefant.ro să devină profitabil şi aşteptăm un EBITDA pozitiv de 500.000 de euro”, declară Sergiu Chircă, CEO al elefant.ro.

Extinderea prezenţei offline a companiei s-a concretizat prin deschiderea de puncte de vânzare în mai multe benzinării Rompetrol la nivel naţional, dar şi prin inaugurarea unor puncte de livrare şi vânzare în hypermarketuri, precum Auchan Titan sau Auchan Drumul Taberei.

În planurile pentru acest an, se estimează o creştere de minimum 20% a cifrei de afaceri, în timp ce 90% din venituri să fie asigurat de operaţiunile curente online, 5% de operaţiunile din Republica Moldova şi 5% din offline.

Astfel, elefant.ro este unul dintre cei mai mari retaileri online din România, oferind celor peste două milioane de clienţi o gamă extinsă de produse cu livrare prin curier, în punctele de livrare proprii din Bucureşti şi din ţară, precum şi prin partenerii strategici la nivel naţional.

Este fondată în anul 2010, si s-a extins şi în afara ţării prin deschiderea unei filiale la Chişinău, în Republica Moldova – magazinul online local elefant.md.