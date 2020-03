Ce servicii auxiliare pot sa primesc in plus daca inchiriez o masina?

Ce servicii auxiliare pot sa primesc in plus daca inchiriez o masina?

Piata de inchirieri auto este intr-o continua dezvoltare, iar companiile care oferta astfel de servicii de inchirieri auto Bucuresti , au oferte din ce in ce mai tentante si mai economice pentru client. Daca te hotarasti sa inchiriezi o masina, este bine sa stii faptul ca poti beneficia si de lucruri extra pe langa serviciul de inchierere.

Care sunt aceste lucruri auxiliare? Poti cere sa ti se livreze masina la aeroport la o ora dorita de tine, in cazul in care vii din alta tara si doresti sa ai masina care sa te astepte dupa ce faci debarcarea din avion. Acest lucru iti va economisi timp si te va salva si de aventura de a gasi un taxi la aeroport, unde este cunoscut faptul ca preturile pot fi destul de inselatoare.

Compania de inchirieri iti va livra masina, un agent te va astepta la terminalul sosiri si iti va da cheile masinii comandate pentru ca tu sa te deplasezi mai departe. Daca ai multe bagaje sau planuiesti si o excursie in vizita ta, poti solicita servicii suplimentare de depozitare cum ar fi portbagajul suplimentar. Acesta iti va crea spatiul necesar.

Un alt serviciu suplimentar este comandarea unui GPS, in cazul in care nu ai ales o masina cu Gps incorportat. Gps-ul te va ajuta sa te descurci in trafic si sa eviti zonele aglomerate. Daca nu ai permis de conducere sau pur si simplu vrei sa te bucuri de confort, sa te odihnesti sis a nu iti bati capul cu traficul bucurestean, poti sa apelezi la un sofer personal. Aceasta optiune se regaseste des in paleta de oferte a companiilor de inchirieri auto.

Alte servicii de care poti beneficia si pe care le poti solicita de la o firma de inchirieri atunci cand te hotarasti sa inchiriezi o masina sunt: inchirierea unui laptop, inchirierea unui telefon mobil, accesorii indispensabile pentru transportului unui copil, cum ar fi scaunul de copil, lanturi auto in cazul in care vremea o impune, si multe altele.

Asadar, daca vrei sa inchiriezi o masina, ia in calcul si optionalele pe care le poti solicita. De cele mai multe ori, poti gasi pachete cu oferte de auxiliare gratis. Tot ce trebuie sa faci este sa te interesezi si sa stii ce anume iti doresti si ce ai nevoie pentru ca deplasarea ta sa se faca in cele mai bune si confortabile conditii.