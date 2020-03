Cum reusesc tigarile de foi si trabucurile din Republica Dominicana sa castige piata?

Toata lumea face asocierea trabucuri de calitate – Cuba. Ei bine, ar trebui sa ne actualizam informatia pentru ca tigarile de foi si trabucurile din Republica Dominicana au inceput sa ia amploare si sa puna in pericol pozitia de lider a cubanezilor.

De ce sunt tigarile de foi si trabucurile din Republica Dominicana atat de laudate in momentul de fata?

Republica Dominicana gazduieste unele dintre cele mai populare branduri de trabucuri din lume. Tigarile de foi si trabucurile provenite din Republica Dominicana au un profil aromatic unic, si sunt intotdeauna la mare cautare. Popularitatea produselor provenite din aceasta regiune se datoreaza intamplarilor istorice si contextului geopolitic.

In momentul in care s-a instaurat embargo-ul cubanez, si toate produsele din tutun au trecut in posesia statului, fermierii din Cuba au migrat in America de Sud.

Multi au considerat ca datorita asemanarilor legate de clima si sol (similar celor din Cuba), Republica Dominicana le poate deveni noua casa.

Acei fermieri – care ulterior au devenit legende in industria de tigari de foi si trabucuri din Republica Dominicana – proveneau din lungi generatii de producatori de trabucuri, si aveau deja multi ani de experienta lucrand pe campurile din Cuba.

Odata ce s-au stabilit in tara ce urma sa ii gazduiasca pentru restul vietii, au inceput sa cultive semintele cubaneze de cea mai inalta calitate cu care se intorsesera din tara de origine, si au inceput sa creasca tutunul pentru tigarile de foi si trabucurile dominicane.

Caracteristicile celor mai bune tigari de foi si trabucuri din Republica Dominicana au reputatia de a fi foarte bine construite, pline de gust si de a oferi intreaga gama de tarii de la slaba la tare.

Exista persoane care chiar sustin ca tigarile de foi si trabucurile dominicane ar fi chiar mai bune decat cele cubaneze datorita atentiei mai mari cu care sunt realizate.

Am avea de facut insa o mentiune in cazul in care decideti sa cumparati un trabuc cubanez sau Dominican. Aveti grija sa cumparati intotdeauna de la furnizori de incredere, fie online (el-uniro.ro) sau din magazine, intrucat produse false, din materiale mult inferioare, sunt peste tot in piata.

Dintre cele mai renumite branduri de tigari de foi si trabucuri dominicane putem mentiona:

Trabucurile Arturo Fuente

Trabucurile La Aurora

Tigarile de foi Principes

Asadar, sfatul nostru pentru dumneavoastra, fie ca sunteti fumator pasionat sau incepator intr-ale trabucurilor, este acela sa acordati si cateva sanse brandurilor producatoare de tigari de foi si trabucuri din Republica Dominicana, nu numai celor din Cuba.