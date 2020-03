Cei mai bine plătiți jucători de tenis în 2019

Tenisul jucat la cel mai înalt nivel oferă o mulțime de satisfacție atât spectatorilor, cât și celor de pe teren. Figuri marcante ale tenisului mondial, precum Serena Williams, Novak Djokovic sau Roger Federer, câștigă anual sume fabuloase din turnee, însă averea lor este construită și pe o mulțime de contracte de imagine.

Marketingul este o parte vie a acestui sport, iar banii generați de zecile de contracte de publicitate depășesc orice imaginație. Iată cum arată topul celor mai bine plătiți 5 jucători de tenis în 2019:

Serena Williams

Câștiguri totale 2019: 29.2 milioane $

Câștiguri din sport 2019: 4.2 milioane $

Câștiguri din marketing 2019: 25 milioane $

Din punct de vedere financiar, Serena Williams a avut un an excelent la întoarcerea sa pe terenul de tenis după nașterea fetiței sale, Olympia. Tenismena americană a semnat noi contracte de imagine cu Pampers, Axa Financial și General Mills. Viitorul este unul cât se poate de promițător pentru Williams, consilierii săi financiari pregătind noi parteneriate în domeniul investițiilor, concentrându-se pe susținerea afacerilor conduse de femei de culoare.

Rafael Nadal

Câștiguri totale 2019: 35 milioane $

Câștiguri din sport 2019: 9 milioane $

Câștiguri din marketing 2019: 26 milioane $

Spaniolul este unul dintre cei mai buni tenismeni ai tuturor timpurilor, iar stilul său de joc face deliciul spectatorilor de mai bine de 15 ani. De aceea, contractele de imagine pe care Nadal le are semnate în prezent nu sunt deloc puține: Nike, Babolat, Kia Motors, Telefonica, Richard Mille, Mapfre. În piață există o mulțime de voci care susțin faptul că, pentru prezența sa la meciuri demonstrative, echipa sa managerială poate percepe și un fee de până la 1 milion de euro.

Kei Nishikori

Câștiguri totale 2019: 37.3 milioane $

Câștiguri din sport 2019: 4.3 milioane $

Câștiguri din marketing 2019: 33 milioane $

Kei Nishikori este singurul tenismen din acest top care (încă) nu are niciun titlu de Grand Slam câștigat. Însă asta nu îl oprește pe cel mai popular jucător de tenis japonez să aibă un portofoliu de sponsori mai mult decât impresionant: Asahi, NTT, Japan Airlines, Lixil, Procter & Gamble, Nissin. Kei Nishikori este unul dintre sportivii care vor reprezenta imaginea Jocurilor Olimpice în Tokyo 2020.

Novak Djokovic

Câștiguri totale 2019: 50.6 milioane $

Câștiguri din sport 2019: 20.6 milioane $

Câștiguri din marketing 2019: 30 milioane $

Istoria tenisului număra doar zece evenimente în care premiul cel mare a fost o sumă de peste 12 milioane USD. Pe șapte dintre acestea le-a câștigat jucătorul profesionist de tenis Novak Djokovic. Averea pe care a adunat-o până acum din tenis – 135 milioane USD – este puternic susținută financiar de unul dintre cele mai mari contracte de imagine din istoria sportului, stabilit între tenismen și brandul Lacoste.

Roger Federer

Câștiguri totale 2019: 93.4 milioane $

Câștiguri din sport 2019: 7.4 milioane $

Câștiguri din marketing 2019: 86 milioane $

În top îl regăsim pe nimeni altul decat Roger Federer, omul care a semnat anul trecut două contracte de imagine colosale cu Uniqlo și Rimowa. Acestea se adaugă celorlalte parteneriate pe care elvețianul le avea deja pe lista sa de colaborări. Credit Suisse, Mercedes-Benz, Rolex, Moet & Chandon, Barilla reprezintă doar câteva brandurile care i-au adus în 2019 lui Federer suma fabuloasă de 86 milioane $.

Cei din lista de mai sus au obținut sume uriașe anul trecut, iar motivul de la baza acestor câștiguri este unul singur: performanțele pe care le înregistrează, an de an. Nu e de mirare că o lume întreagă îi urmărește cu sufletul la gură, pe social media, la televizor, pe site-urile ce oferă cote la pariuri sportive, în campanii umanitare etc. Oamenii văd în acești sportivi un ideal, iar brandurile știu cum să capitalizeze această rezonanță a maselor cu sportivii de succes, sumele stipulate în contractele de imagine ajungând chiar și la sute de milioane de dolari.