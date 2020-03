Sprijinim GRATUIT companiile care se alatura luptei impotriva coronavirusului

Romania lupta in aceste zile cu un dusman microscopic: coronavirusul SARS-CoV-2 / Covid-19. Mai multe companii au anuntat ca se alatura acestei lupte, pe care o duc deja pacientii, cadrele medicale aflate in linia intai si autoritatile statului, prin masuri pentru limitarea raspandirii virusului si pentru sprijinirea companiilor si persoanelor care au de suferit direct sau indirect din cauza crizei. Site-ul Comunicatedepresa.ro se „inroleaza” si el si va publica GRATUIT toate comunicatele care au legatura cu actiuni de caritate in contextul luptei impotriva Covid-19.

Vrem sa facem cunoscute companiile care sprijina lupta impotriva crizei coronavirusului intr-un moment in care solidaritatea trebuie sa fie cuvantul cheie in Romania. Cei care doresc sa isi promoveze actiunile caritabile pot distribui gratuit comunicatele dupa ce isi creeaza cont pe Comunicatedepresa.ro

Numarul de cazuri de Covid-19 inregistrate la noi in tara este pentru moment mic, raportat la situatia din alte tari, insa specialistii atrag atentia ca varful epidemiei ar urma sa fie atins in urmatoarele saptamani. Spitalele inca nu sunt coplesite de numarul de bolnavi, insa scenariile nu sunt deloc incurajatoare.

Institutiile medicale au nevoie de masti si de echipamente de protectie, de teste pentru SARS-CoV-2, de materiale biocide si de aparatura si tot mai multe companii si organizatii incep sa se alature cu donatii luptei cu amenintarea acestui virus.

Mai multe companii demne de lauda si-au anuntat deja implicarea:

– Cramele Recas – achizitionarea si donarea a 3 ventilatoare mecanice catre Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” din Timisoara

– BRD – Groupe Société Générale – donatie de 1,7 milioane de lei pentru sectorul medical; donatie de 300.000 de lei pentru sectorul cultural independent

– Kaufland Romania si Lidl Romania – doneaza 100.000 recoltoare pentru exudat nazal si faringian/mediu transport viral pentru realizarea testelor de diagnostic molecular (Real Time PCR)

– Unilever – donatie de produse de dezinfectie, igiena si igienziare in valoare de peste 70.000 de euro catre Crucea Rosie Romana

– Aqua Carpatica – asigura necesarul de apa pentru toate spitalele de boli infectioase din Romania; donatie de 50.000 de masti de protectie, 50.000 de manusi si 50.000 de botosi pentru personalul medical

– Social Innovations Solutions, alaturi de Coca Cola Romania – 10.000 de euro si suport de acces la competente, parteneri si voluntri, ideile de adaptare sociala care sa permita respectarea izolarii

– Agricola Bacau – plafoneaza preturile produselor; finanteaza achzitia de materiale specifice de protectie si realizarea unui laborator performant de analize pentru Spitalul Judetean Bacau

– Transavia – achizitioneaza aparatura necesara pentru efectuarea testelor Covid-19 si aloca 1 milion de lei pentru echipamente medicale auxiliare, dezinfectanti, masti, medicamente, echipamente de protectie pentru Spitalul Judetean Alba

– OMV Petrom – donatie de 1 milion de euro catre Crucea Rosie Romana

– Profi Romania – donatie de 1 milion de lei pentru dotarea sectiilor ATI din Romania cu aparate de ventilatie pentru pacientii intubati

– Banca Transilvania – donatie de 1,4 milioane de lei pentru achizitionarea de aparate de ventilatie mecanica, echipamente si materiale penru spitalele de stat din Romania

– Mastercard – donatie de 100.000 de euro pentru limitarea efectelor Covid-19 in Romania

– Avon Romania – donatie de peste 1,7 tone de produse de igiena personala catre centrele de carantina din Bucuresti; sprijin financiar pentru achizitionarea de teste pentru Covid-19 de catre Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sf. Parascheva Iasi

– Teraplast – donatie de 60.000 de lei pentru Spitalul Judetean de Urgenta din Bistrita; donatie de 25.000 de lei pentru Spitalul Orasenesc Baicoi

– Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) – donatie de 100.000 de lei pentru Crucea Rosie, pentru achizitionarea de dezinfectanti, materliale sanitare si de igiena

– Electrica Furnizare – donatie de 433.000 de lei catre Crucea Rosie pentru achizitionarea de masti sanitare

– Cotnari – donatie de 50.000 de lei catre Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, pentru echipamente de protectie

– McDonald’s Romania – asigura mancarea pentru toti cei aflati in centre de carantina.