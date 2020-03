3 aspecte de luat in considerare inainte de a trimite un colet in strainatate

3 aspecte de luat in considerare inainte de a trimite un colet in strainatate

Expedierea coletelor internationale poate fi cu adevarat coplesitoare, mai ales cand esti pus in situatia de a trimite un colet pentru prima data. De indata ce ai reusit sa trimiti coletul, te vei gandi la tot felul de lucruri: Oare coletul tau va ajunge in siguranta la destinatie? Exista sanse de a se pierde pe drum? Vor aparea taxe in plus pentru transport la care nu te asteptai?

Ei bine, expedierea unui colet in strainatate implica un proces mult mai complex decat trimiterea coletului in orasul vecin si ar putea aparea oricand mici probleme la care nu te-ai fi gandit initial. Tocmai din acest motiv, ar trebui sa te documentezi cu grija inainte de a alege o firma de transport colete Anglia-Romania, de exemplu, care sa se ocupe de expedierea pachetelor tale.

Este necesar sa te informezi in legatura cu ambalarea, conditiile si timpul de livrare, pretul perceput pentru acest gen de servicii si multe altele. Doar asa poti fi sigur ca totul va fi in regula dupa plasarea comenzii tale.

Ti-am pregatit aici cateva informatii pe care ar trebui sa le iei in considerare inainte de a trimite un colet in strainatate:

Asculta parerile oamenilor care au mai folosit serviciile firmelor de curierat!

Inca nu te-ai hotarat asupra unei firme de curierat? Foloseste retelele sociale pentru a consulta recenziile utilizatorilor care au folosit in trecut servicii de curierat.

Exista numeroase bloguri si forumuri de specialitate unde sunt impartasite o multime de pareri ale clientilor. In functie de informatiile pe care le gasesti aici, poti sa stabilesti un top bazat pe preferintele tale si sa scurtezi lista pe parcurs, ajungand in cele din urma la cea mai potrivita alegere pentru tine.

Alege o firma de curierat care sa iti ofere optiunea de urmarire a coletului!

Cu siguranta iti vei dori sa primesti informatii referitoare la starea expedierii tale, iar acest lucru va fi posibil doar prin optiunea de urmarire a coletului. De cat timp a parasit tara, unde se afla chiar acum si cat mai dureaza pana cand va ajunge la destinatie? Acestea sunt intrebari importante ale caror raspunsuri te vor ajuta sa ramai informat in legatura cu statusul expedierii tale.

Astfel, daca vei alege un curier Anglia-Romania care sa iti puna la dispozitie o aplicatie prin care sa urmaresti coletul, poti fii sigur ca ai facut alegerea potirvita. Aceste firme sunt cele mai sigure, fiindca nu le este teama sa ofere informatii clientilor cu privire la coletele expediate de acestia, indiferent de moment!

Nu uita de ambalare!

Chiar daca produsul pe care urmeaza sa il expediezi este unul fragil sau unul care nu are nevoie de extrem de multa protectie, intotdeauna trebuie sa fii precaut. Cum poti face asta? Indicat ar fi sa folosesti un material care sa impiedice miscarea produsului in cutia de carton in care l-ai pus pentru a fi transportat. Gasesti numeroase ghiduri de ambalare a coletelor pe internet din care te poti inspira.

Ai putea sa folosesti o folie de plastic cu bule sau bine-cunoscutul polistiren ca sa fii sigur ca intreg continutul pachetului va fi ferit de posibilele risucri aduse de miscarile bruste. Cat despre exteriorul cutiei, foloseste banda adeziva pentru a proteja culturile cutiei si pentru a oferi produsului o sigilare cat se poate de eficienta.

Acum ca stii ce ai de facut inainte de a trimite un colet in strainatate, nu te vei mai gandi la tot felul de lucruri care s-ar putea intampla pe parcursul transportului. Tot ce mai ramane de facut este sa iti pregatesti produsele si sa contactezi firma ta de curierat!