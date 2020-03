Poți investi în acțiuni cu Revolut Shares

Dacă nu ai trăit într-o peșteră sau într-o groapă, departe de civilizație, pentru ultimele trei – patru săptămâni, cu siguranță știi că întreg mapamondul a fost acaparat de un nou coronavirus, numit COVID-19. Această pandemie a cauzat efecte economice aproape nemaiîntâlnite în secolul 21. Toate bursele sunt pe roșu, deschiderile piețelor, chiar dacă se încearcă să fie unele pozitive, sunt imediat contracarate de vânzări masive de acțiuni, ceea ce forțează scăderea prețurilor și mai mult, de la o zi la alta.

Cu toate relele care se întâmplă în jur, parcă este și greu să discutăm despre creșteri de capital și investiții. Dar, cum acest site este unul dedicat finanțelor, ni se pare firesc să aducem la cunoștință faptul că în perioadele de criză, investitorii știu să profite și să genereze câștiguri. Iar aici nu discutăm despre acei oameni care cumpără tot spirtul de pe raft, pentru a-l vinde la preț dublu, ci despre adevărații investitori. Pentru aceștia, și nu numai, aplicația Revolut vine cu o opțiune extrem de interesantă – Revolut Shares.

De ce discutăm fix acum despre achiziția de acțiuni? Pentru că, matematic vorbind, este un moment prielnic. Mai toată lumea chibzuită are ceva rezerve de cash puse deoparte în urma perioadei financiare bune pe care am avut-o timp de mai bine de un an, iar mulți așteptau ca bursele să înregistreze scăderi, pentru a putea începe să investească.

De ce să apelăm la Revolut pentru tranzacționarea de acțiuni? Ei bine, răspunsul la întrebare se va regăsi în continuare articolului.

Ce este Revolut Shares?

Revolut este cea mai utilizată platformă online de banking din țara noastră, numărând peste un milion de utilizatori înregistrați (datele au fost făcute public la finele lui 2019). La începutul lunii august a anului trecut, cei din conducerea aplicației s-au gândit să testeze un nou serviciu, intitulat Shares, prin intermediul căruia posesorii de conturi Metal puteau tranzacționa acțiuni.

Grație unui interes poate neașteptat, testul a fost considerat un real succes, iar în prezent inclusiv utilizatorii ce dețin conturi Premium și Standard pot folosi aplicația de mobil pentru a cumpăra sau vinde acțiuni ale unora dintre cele mai mari companii din lume.

Acest serviciu este unul destul de îndrăgit și de către utilizatorii români. În total, în mai puțin de o jumătate de an de la lansare, au fost efectuate tranzacții de peste 12 milioane Euro de către conaționalii noștri.

Dar de ce tot mai multe persoane aleg să utilizeze aplicația Revolut atunci când se decid să intre pe piața bursieră? Ei bine, pentru că acest fintech vine cu o mulțime de avantaje, ce vor fi prezentate în continuare.

Tranzacții gratuite

Principalul avantaj este acela că nu va trebui să achităm nici un fel de taxă sau comision de brokeraj, pentru un anumit număr de tranzacții bursiere. În funcție de contul de care beneficiem, avem 3 (pentru conturi Standard), 8 (pentru conturi Metal) și 100 vânzări și achiziții gratuite (pentru conturi Metal) pe lună.

Chiar și dacă depășim aceste limite, taxele aplicate sunt unele mai mult decât decente, de doar 5 lei per tranzacție.

Revolut ne va opri un comision de custodie numesc ei, al cărei valoare este de 0.01 % din portofoliu pe an. În traducere, pentru un cont de 100.000 lei, această taxă va fi de doar 10 lei pe an.

Se pot tranzacționa acțiuni fracționate

Un alt mare avantaj este acela că nu mai suntem obligați, așa cum se întâmplă în cazul tuturor celorlalte platforme de tranzacționare, să achiziționăm acțiuni întregi ale companiilor de care suntem interesați. Acestea sunt fracționate, astfel încât valoarea minimă pe care o putem investi este de doar 5 lei.

Cu alte cuvinte, dacă vrem să devenim acționari Apple, nu va trebui să plătim cei 245 Dolari Americani (din momentul scrierii articolului) sau echivalent în moneda de care dispunem, ci o putem face și cu infima sumă de 5 lei.

Regula de funcționare este destul de simplă: Revolut fracționează acțiunile întregi în mai multe bucăți de 5 lei, ce pot fi achiziționate de către publicul larg. Desigur, dividendele de la final de an fiscal vor fi și ele, la rândul lor, fracționate și împărțite în funcție de câte procente din acțiunea respectivă sunt deținute de către utilizatori.

Avem o mulțime de companii din care putem alege

În ceea ce privește companiile ale căror acțiuni pot fi tranzacționate, în momentul de față pe platformă sunt peste 300 societăți americane, toate fiind listate la New York Stock Exchange și NASDAQ. Dintre acestea, putem enumera Booking, Apple, Tesla, Amazon, Aliexpress, Microsoft, Boeing și mulți alții.

Nici nu este de mirare că de la începutul lui august și până la finalul anului 2019, românii au investit peste 12 milioane Euro în cumpărarea de acțiuni.

Iar lista nu se oprește aici. Cei din conducerea Revolut promit că până la finalul acestui an vom avea opțiunea de a cumpăra acțiuni ale unor coloși industriali europeni și chiar titluri de stat.

Beneficiem de un bonus de 50 lei la înregistrare

Un alt avantaj pe care îl avem este acela că primim un bonus de 50 lei la crearea unui nou cont Revolut, dacă apăsăm acest link.

Bonusul se traduce astfel – primim transportul cardului gratuit până la adresa din cartea de identitate (serviciu care în mod normal ar fi costat 25 lei) și, în plus, după prima alimentare a contului cu suma minimă de 50 lei, vom mai primi un bonus de 25 lei, în cont; bani ce pot fi cheltuiți oricând, după bunul plac.

Această ofertă este una permanentă!