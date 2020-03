Alunga stresul cu pescuitul!

Nimic nu este mai plictisitor decat un weekend pierdut acasa fara sa faci ceva. Multi barbati ar alege sa priveasca meciul in fata televizorului, insa cei cu un stil de viata activ doresc sa fie mai mult implicati in activitati in aer liber. Mersul la pescuit este intotdeauna o idee buna, deoarece este momentul cand omul si natura se conecteaza in una din cele mai primordiale activitati – aceea de a vana. Insa nu te gandi la vanatoarea clasica, ci la pescuit. Desi la pescuit nu mergi cu pusca, aceasta activitate este considerata tot un sport de vanatoare si, ca atare, ai nevoie de echipament pe masura.

O barca gonflabila este mereu binevenita, mai ales pentru pescarii care aleg destinatii preum Cheile Dunarii sau ape adanci. Desigur, pescuitul cu barca este cu mult diferit de cel stationar.

Cei care practica pescuit stationar vor avea nevoie, mai degraba, de un scaun si momeli destinate activitatii de pescuit.

Pescuitul este intotdeauna relaxant, iar cei care sunt pasionati de acest sport, cunosc importanta sculelor de calitate.

Ce beneficii aduce aceasta activitate celor care o practica?

Pescuitul este o activitate care necesita angrenarea mai multor muschi din corp. Chiar si cand te lupti cu un peste mic, sunt folositi umerii, spatele, bratele, abdomenul si picioarele, totul devenind un antrenament incitant. Pescuitul poate fi motivatia de a-ti antrena si pastra corpul in forma pentru a avea forta necesara cand va veni momentul unei capturi impresionante.

De asemenea, pescuitul este o abilitate transmisa de-a lungul generatiilor, de la parinti catre copii, sau catre nepoti. Petrecerea timpului cu familia, la pescuit, promoveaza sentimente de securitate si bunastare, facand din aceasta activitate ceva demn de invatat.

Vitamina D ajuta organismul sa regleze absorbtia calciului si a fosforului, doua minerale care imbunatatesc functia sistemului imunitar si ajuta la apararea impotriva bolilor. Cea mai buna sursa de vitamina D este o zi petrecuta in aer liber, la soare, pescuind.

Pescuitul arde in medie 200 de calorii pe ora, dar nu stand la umbra cu o bere intr-o mana si cu o friptura in cealalta. Poti face asta plimbandu-te pentru a testa diverse locuri, fiind mereu atent refacerea liniilor pentru undite, participand lascoaterea pestilor – toate sunt activitati care pun inima si plamanii in miscare.

Pescuitul te scoate in salbaticie si te invita sa deprinzi si sa exersezi o serie de abilitati diferite. Cu cat te implici mai mult in aceasta activitate, cu atat vei invata mai multe lucruri, cum ar fi cum sa pui anumite monturi feeder, de care, probabil, nici nu ai auzit inca.

Intr-o lume agitata, in care ajungem sa urmarim satisfactiile instantanee, pescuitul iti pune rabdarea la incercare. Exceptand cazul in care esti extrem de norocos si este de ajuns sa arunci carligul pentru a prinde un peste, de cele mai multe ori va trebui sa astepti cu multa rabdarea prinderea lui. Ba chiar vor fi si zilele in care nu vei prinde nimic. Persistand, insa, vei deveni o persoana mai rabdatoare si inveti sa accepti infrangerile, fara a renunta.

Avand la dispozitie unelte de calitate si o barca gonflabila, pestcuitul devine cea mai placuta activitate pentru orice barbat care doreste sa iasa din rutina zilnica!