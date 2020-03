Ce stim despre hepatita?

Desi omenirea a facut foarte multe progrese in domeniul medical si stiintific, inca mai exista boli si virusuri care ne pot pune sanatatea in pericol. Hepatita este una dintre afectiunile ce pot fi dezvoltate si care, in mare parte, este cauza unei igiene precare.

Hepatita reprezinta inflamarea ficatului. Ea poate fi acuta sau cronica. Aceasta inflamare a ficatului antreneaza distrugerea, in proportie mai mare sau mai mica, a hepatocitelor, principalele celule hepatice. Daca inflamarea este recenta , se vorbeste despre o afectiune acuta. Aceasta se manifesta prin anumite simptome care se pot intinde pe durata a cateva saptamani:

-ingalbenirea pielii si a ochilor (icter),

-urina de culoare inchisa,

-oboseala accentuata,

-greturi,

-varsaturi,

-dureri abdominale, etc.

Hepatita reprezinta procesul de inflamare a ficatului insotit sau nu de aparitia unor leziuni permanente ale tesutului hepatic. Boala poate fi acuta, cand dispare intr-un interval de pana la 6 luni, sau cronica, atunci cand necesita tratament si dupa aceasta perioada. In functie de tipul virusului care a provocat infectia, hepatita se poate vindeca in mod spontan, dispare in cateva luni ca urmare a tratamentului sau poate evolua spre ciroza si cancer hepatic. In cazul hepatitei virale, 3 tipuri sunt mai frecvente: hepatita virala A, hepatita virala B si hepatita virala C. Mai rar, pot sa apara si formele de hepatita virala D (Delta), hepatita virala E si hepatita virala G.

Primele semnale care ar trebui sa atraga atentia asupra posibilitatii de a fi contractat boala sunt oboseala, starile de voma, durerile abdominale cauzate de marirea ficatului, ingalbenirea pielii si a scleroticii ochilor, pigmentarea brun inchis a urinei, durerile musculare, febra.

Persoanele care sufera de hepa­ti­ta cronica nece­sita tratament de lunga dura­ta, fapt ce determina dezvol­ta­rea rezistentei. De aceea, este foarte importanta prevenirea bolii, respectarea igienei personale, evitarea contactelor sexuale neprotejate, precum si a manevrelor care presupun utilizarea unui instrumentar ce intra in contact cu sangele mai multor persoane.

Prevenirea hepatitei se face prin:

– pastrarea curateniei in locuinta, in jurul locuintei si indepartarea gunoiului;

– pastrarea alimentelor in conditii igienice;

– consumul apei numai din sursele autorizate;

– spalarea legumelor si fructelor inainte de consum;

– distrugerea mustelor si gandacilor;

– spalarea mainilor dupa folosirea toaletei si inainte de consumarea oricarui aliment;

– evitarea contactului cu persoanele bolnave;

– vaccinarea.

Este obligatorie prezentarea la medicul de familie daca aveti suficiente motive sa credeti ca ati contractat virusul. Infectia este raspandita invariabil prin intermediul sangelui. Importanta este prevenirea infectarii cu virusul hepatitei B prin:

– reducerea numarului de tratamente injectabile sau chiar evitarea lor;

– efectuarea tratamentelor numai de catre persoane autorizate;

– reducerea numarului de parteneri sociali;

– evitarea practicilor cu risc (administrarea drogurilor injectabile, contact sexual neprotejat, efectuarea tatuajelor sau folosirea aparatelor de ras in comun).

De asemenea, mentinerea unui nivel de crom in parametri normali asigura o buna functionare a coprului. Rolul principal al cromului este de a contribui la mentinerea unui nivel normal de glucoza in sange. Detalii despre cum sa mentinem o dieta echilibrata pentru a beneficia de aceste oligominerale gasim pe site-ul https: //www.secom.ro/articles/cromul-ce-este-ce-rol-are-cum-se-manifesta-deficitul-de-crom .