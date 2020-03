Ingrijire pentru barbati

Ingrijirea estetica a barbatilor este la fel de importanta precum cea a femeilor. Multi dintre barbati folosesc after shave in rutina lor de infrumusetare, deoarece actioneaza placut asupra barbii proaspat taiate.

La fel de important este si parfumul pe care il aleg barbati, deoarece fiecare aroma exprima un anumit aspect ale personalitatii.

Afters have-ul este o lotiune, gel, balsam sau pudra folosit in general de barbati imediat dupa ras. Poate contine agenti antiseptici pe baza de alcool pentru prevenirea infectiilor si poate actiona ca astringent pentru a reduce iritatia pielii. Solutiile pe baza de alcool pot cauza senzatii de arsura pe o perioada de pana la cateva minute. Din acest motiv s-a dezvoltat o piata diversificata de produse fara alcool. Multe asemenea produse sunt incluse si in categoria produselor pentru barbierit si in categoria produselor de ingrijire a pielii.

Barbieritul este un ritual masculin prin definitie. Este, pentru multi barbati, un obicei cotidian, asa cum este machiajul pentru femei si un mod prin care orice barbat isi poate personaliza stilul si aspectul fizic.

In functie de stilul fiecarui barbat, dar si de ritmul de crestere al parului facial, barbieritul poate fi o necesitate sau pur si simplu un mod de a crea un look aparte. De la tenul perfect ras, la mustati dese, la barba de lumbersexual, fiecare decada a fost definita de un anumit trend din acest punct de vedere. Staruri de cinema, solisti celebri sau personalitati din lumea politica au aderat la aceste trenduri sau si-au creat stiluri definitorii folosindu-se de acest accesoriu masculin – parul facial.

Istoria barbieritului se poate spune ca a inceput cu cateva zeci de mii de ani in urma, cand barbatii isi retezau parul cu ajutorul marginilor de la scoici. In jurul anului 3000 i.Hr. s-au inventat primele instrumente de barbierit din cupru.

Desi majoritatea lotiunilor aftershave contin alcool, este de preferat sa alegi una fara acest ingredient, care poate irita si usca tenul. Stai departe si de lotiunile de dupa barbierit cu prea mult parfum in ele si opteaza pentru produse care contin uleiuri esentiale si le confera o aroma discreta – de regula se folosesc uleiuri esentiale din lemn de santal, mosc, paciuli si salvie.

De asemenea, dupa folosirea after shave-ului vine folosirea parfumului de corp, iar Paco Rabanne este leader in domeniul dezvoltarii de parfumuri.

Ce trebuie sa stim despre folosirea parfumului?

Fiecare piele are un pH diferit, astfel ca un parfum folosit de mai multe persoane va mirosi intotdeauna diferit. In plus, se simte mai puternic cand il dai pe zonele care sunt mereu calde sau se incalzesc foarte usor, adica pe gat, in spatele genunchiului, pe interiorul incheieturilor, in buric sau/5 in spatele lobilor urechilor.

Daca porti haine „sensibile” si nu vrei sa le patezi, atunci nu le da cu parfum direct pe ele, ci pulverizeaza parfumul de doua – trei ori in fata si treci repede prin parfum. Ca sa pastrezi parfumul tau si in casa – in cazul in care il porti mereu pe acelasi – parfumeaza-ti si lenjeria de pat si dulapul.