La finele lui 2019, România avea 5,16 milioane de pensionari

In România la nivelul anului 2019, numărul mediu de pensionari înregistrat este de 5,157 milioane de persoane, în scădere cu 50.000 faţă de anul precedent, iar pensia medie lunară s-a situat la 1.292 de lei, în creştere cu 10,2%, de la an la an, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate luni.

Iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost, anul trecut, de 4,672 milioane, în scădere cu 12.000 de persoane comparativ cu datele din 2018.

Pensia medie lunară, în România, a fost de 1.292 lei (în creştere cu 10,2% faţă de anul anterior), pensia medie de asigurări sociale de stat s-a ridicat la valoarea de 1.247 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 48,4% (faţă de 50,9% în 2018).

In 2019, indicele pensiei medii reale raportat la anul 2018 şi calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 105,6%.

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. În acest ecart, pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 90,6% în totalul celor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (77,4%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale, în timp ce pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii (anticipată şi anticipată parţial) au reprezentat 2,2%.

Datele statistice arată că, pe durata anului trecut, raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10, acest indice prezentând variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în municipiul Bucureşti, la 16 pensionari la 10 salariaţi în judeţul Teleorman, 15 pensionari la 10 salariaţi în Giurgiu, respectiv 14 pensionari la 10 salariaţi în Botoşani şi Vaslui.

Dar, nivelul pensiei medii de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 628 de lei (996 lei în judeţul Botoşani, 1.003 lei în Giurgiu, 1.023 lei în Vrancea, faţă de 1.624 lei în judeţul Hunedoara, 1.582 lei în Capitală şi 1.486 lei în judeţul Braşov).

Totodata, numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent, indemnizaţie socială), în anul 2019, a fost de 1,037 milioane, din care: 849.600 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat (18,2% din totalul pensionarilor din această categorie), 175.400 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori (58,8% din totalul acestora) şi 12.600 persoane din sistemul militar (1,8% din totalul acestei categorii).