Ce inseamna EAI?

In ultimul timp, termenul de E.A.I. a inceput sa fie discutat tot mai des, atat in lumea celor care se ocupa de optimizarea SEO, cat si a expertilor din diverse arii de activitate. Pe scurt, E.A.I. inseamna expertiza, autoritate si incredere.

Daca in trecut motorul de cautare Google interpreta continutul unui site prin prisma unui singur sistem de referinta (daca este sau nu apreciat), astazi se pune accentul din ce in ce mai mult atat pe calitate, cat si pe caracterul informativ, corectitudine si structura. De exemplu, imagineaza-ti ca ai un site prin intermediul caruia comunici sfaturi medicale. Chiar daca ai parte de o optimizare SEO ca la carte, atat in privinta aspectului tehnic, cat si a continutului On Page si a activitatii Off Page, uneori se intampla sa apara si continut formulat incorect, incomplet sau inexact. Drept urmare, daca o persoana iti urmeaza sfaturile, este posibil ca aceasta sa fie afectata in mod direct.

De aceea, in ultimii ani, eforturile Google au condus catre o optimizare SEO care presupune aprecierea unui continut care nu este doar bine scris, dar si corect. Motorul de cautare ne-a lasat sa intelegem ca isi doreste continut scris de experti in domeniu. De fapt, intr-o declaratie scurta, s-a vehiculat ideea ca, cel putin in cazul domeniului medical, contentul va trebui dezvoltat de personal calificat.

Acest lucru va fi greu de „fentat”, mai ales daca avem in vedere ca Google doreste sa introduca si o forma de „semnatura”, numita Google Authorship, care sa poata distinge persoana din spatele continutului, precum si daca informatia prezentata este una corecta.

Asadar, daca vrei sa ocupi o pozitie buna in motorul de cautare in 2020, va trebui sa livrezi un continut care sa provina de la persoane care stiu mai mult decat optimizare SEO de baza. Deja, in SUA, mai multe site-uri care includeau continut medical sau sfaturi financiare au inceput sa inregistreze scaderi ale pozitiilor, cel mai probabil din cauza algoritmilor Google care cauta informatie creata de specialisti in domeniu. Acest lucru se poate extinde si la alte tipuri de business in doar cativa ani.

Desi exista multi specialisti in optimizare SEO, va fi greu sa manipulezi acesti trei factori – expertiza, autoritate si incredere – in special atunci cand toti trei vor trebui tinuti in echilibru. Ce poti face pentru a te asigura ca site-ul tau va fi luat in calcul si vazut ca „expert”in domeniu?

Iata cateva tactici care te vor ajuta sa introduci si E.A.I. in optimizarea SEO:

Premii si recunoastere in domeniu – O masura a unui autor de succes este si numarul de carti publicate. Incearca sa obtii cat mai multa expunere pozitiva a brandului, atat in online, cat si IRL. Google va recunoaste si aprecia acest lucru.

Guest post-uri si articole – Daca ai o echipa care se implica activ la procesele de optimizare SEO si continut, asigura-te ca si informatia este corect prezentata, si nu doar pus produsul intr-o lumina buna. Mai mult, implica-te activ si pe alte site-uri din acelasi domeniu de activitate, raspunzand intrebarilor pe forumuri sau review-urilor lasate pe Google Maps.