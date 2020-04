Adrian Cuculis, dezvăluiri surprinzătoare: „CJUE da posibilitatea anularii dobanzii contractuale”

Avocatul Adrian Cuculis a dezvăluit că decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în privința anulării dobânzii din contractul bancar atunci când lipsa verificării bonității a dus la contractarea unui credit fără ca împrumutatul să beneficieze de protecția normelor verificării bonității, este una imensă. Așadar, „dobânda plătită în ultimii 10 ani se va scădea din sold și asta înseamnă, în mod rezonabil, că actualmente nu mai aveți nimic de plătit”, potrivit lui Cuculis.

„CJUE da posibilitatea anularii dobanzii contractuale pe care o are de platit imprumutatul atunci cand Lipsa Verificarii Bonitatii a dus la contractarea unui credit fara ca imprumutatul sa fie protejat de normele verificarii binitatii.

Incalcarea conditiilor de verificare a bonitatii sau Lipsa Verificarii Bonitatii unui imprumutat la momentul semnarii contractului de credit,in instanta, poate lipsi contract de dobanda si obliga banca sa incaseze doar principalul creditului conform posibilitatilor de plata ale imprumutatului.

O decizie colosala a fost data de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

ATENTIE – Daca se constata acest lucru, practic , dobanda platita in ultimii 10 ani se va scadea din sold si asta inseamna in mod rezonabil ca actualmente NU mai aveti nimic de platit! Dobanda se scade din principal fiindca la randul ei a fost platita in ultimii 10 ani in mod nelegal.

S-a constatat ca Lipsa Verificarii Bonitatii de catre institutia bancara, a imprumutatului care cere un credit, poate duce la anularea dobanzii bancare si obligarea bancii sa va incaseze doar principalul intr-un interval de timp REZOLNABIL.

ATENTIE IMPRUMUTATI SE SCHIMBA SI PRACTICA NEFAVORABILA a curtilor de apel este sanctionata de catre CJUE-

Premier- Verificarea bonitatii , conditie de valabilitate a contractului.

CJUE lasa contractele BANCARE FARA DOBANDA pentru cei a caror bonitate nu s-a verificat sau s-a facut in mod formal verificarea.

In cauza C679/18 CJUE loveste in instantele de casatie in CURTIE DE APEL mai cu precadere si le obliga sa MODIFICE JURISPRUDENTA NATIONALA CU PRIVIRE LA CLAUZELE ABUZIVE ATUNCI CAND ACEASTA ESTE IN VADITA CONTRADICTIE CU LEGILE EUROPENE.

Una dintre problemele ENORME ale imprumuturilor din 2007-2009 si nu numai, a fost aceea ca gradul de indatorare era ENORM fapt pentru care orice fluctuatie ar fi ruinat pe debitor.

Bancile nu au facut nimic altceva decat sa vanda iluzii. Acum a a venit vremea socotelii.

Noutatea momentului in materie de credite fie care sunt in CHF, EURO SAU LEI, este decizia amintita mai sus fiindca in mod direct, CJUE, da posibilitatea ca o instanta nationala, atunci cand a fost incalcata procedura de presemnare a contractului si nu s-a verificat bonitatea imprumutatului, sa anuleze dobanda contractuala si sa-i permita imprumutatului sa restituie imprumutul fara DOBANDA in aceeasi perioada de timp de 10-20-30 de ani!

Decizia este fantastica si rezolva multe dintre situatiile debitorilor inclusiv a celor cu contracte in LEI.

Atentie, aveti 3 ani de zile incepand de pe 5 martie 2020 sa invocati aceasta decizie in instanta.

42 În plus, Curtea a statuat în numeroase rânduri că principiul interpretării conforme impune ca instanțele naționale să facă tot ce ține de competența lor, luând în considerare ansamblul dreptului intern și aplicând metodele de interpretare recunoscute de acesta pentru a garanta efectivitatea deplină a directivei în discuție și pentru a identifica o soluție conformă cu finalitatea urmărită de aceasta (a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 ianuarie 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, punctul 27 și jurisprudența citată).

43 Trebuie adăugat că instanțele naționale, inclusiv cele de ultim grad, trebuie să modifice, dacă este cazul, o jurisprudență națională consacrată dacă aceasta se întemeiază pe o interpretare a dreptului național incompatibilă cu obiectivele unei directive (a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 septembrie 2019, Pohotovosť, C‑331/18, EU:C:2019:665, punctul 56 și jurisprudența citată).

Daca vi se pare ca nu ati vazut bine, o sa sintetizez fiindca asa am crezut si noi cand am vazut pronuntarea:

