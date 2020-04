Ce este AdSector si cum functioneaza?

AdSector este un instrument de spionaj pentru anunturi Facebook care va permite sa accesati milioane de anunturi de pe platforma sociala prin mecanisme de cautare cuprinzatoare pentru a gasi ceea ce cautati.

Baza de date publicitara ofera milioane de anunturi de la marci concurente din nisa dvs., pe care le puteti cauta folosind cuvinte cheie, agenti de publicitate si editori.

Apoi, puteti sorta rezultatele cautarii in functie de tara, sex, caracteristica, pozitie si varsta, printre alte variabile.

Instrumentul de retea de afiliati ii ajuta pe marketerii afiliati si CPA sa gaseasca ceea ce omologii lor promoveaza in prezent in propriile campanii de reclame in social media, in special pe Facebook. In plus ai avantajul de a cumpara acest tool intr-un pachet mult mai complex, ca de exemplu AdSector cumparat in grup.

In mod similar, exista o platforma de comert electronic care ii ajuta pe cei din domeniu sa efectueze usor cercetari competitive. AdSector ofera functii puternice, inclusiv functii proprii de filtrare, pagini de destinatie descarcabile si interese ale pietei vizate, printre altele, intr-o interfata simpla si curata.

Ofera avantajul competitiv de care aveti nevoie, deoarece va organiza toate informatiile pe care le cautati.

De asemenea, va gasi si descarca pagini de destinatie si anunturi de succes in cateva secunde, astfel incat sa va dati seama ce aveti nevoie pentru a implementa cu succes campania dvs. In acest fel, nu mai trebuie sa intuiti continutul pentru a crea si lansa reclame care vor atrage atentia publicului.

Puteti utiliza pur si simplu ceea ce functioneaza online pentru a proiecta anunturi care vor fi eficiente si vor oferi rezultate.

AdSector afiseaza ceea ce functioneaza in prezent online, astfel oferindu-va inspiratie pentru a crea mesaje care sa atraga atentia clientilor rapid. Nu mai exista versiuni multiple de testare a unui singur mesaj pentru a-ti da seama care va functiona sau sau nu mai trebuie sa te emotionezi la fiecare lansare de reclame noi.

Scena de marketing afiliat este dinamica si se misca rapid, astfel incat daca nu sunteti in linie, puteti ramane in urma. AdSector va ajuta sa fiti la curent astfel incat sa puteti transmite mesajele potrivite potentialilor clienti, folosind trei pasi simpli:

Puteti cunoaste paginile de destinatie si mesajele promotionale care vor functiona, invatand de la cei care le fac deja bine. AdSector va permite sa accesati anunturile concurentilor si sa vedeti ce functioneaza pentru ei, deoarece reuneste mii de anunturi de succes si pagini de destinatie in doar cateva secunde.

Cu sistemul avansat de filtrare AdSector, veti afla ce trebuie sa faceti pentru a imbunatati propriile anunturi si pentru a obtine rezultatele pe care le cautati sau pentru a le depasi. Instrumentul va arata imaginile pe care concurentii le folosesc pentru a obtine cele mai bune raspunsuri si reclame care le atrag atentia, astfel incat nu trebuie sa reinventati roata. Doar copiati ce functioneaza si faceti reclame inovative.

Cresteti mai repede. Cu informatiile pe care AdSector le furnizeaza din instrumentele si functiile sale puternice, puteti cauta pe internet cele mai bune anunturi disponibile si le puteti folosi pentru a va proiecta propriile oferte in beneficiul propriei afaceri. Cresteti mai rapid folosind instrumentele AdSector pentru a crea campanii castigatoare de fiecare data.