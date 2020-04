Loteria Română şi Autoritatea pentru Digitalizarea României cooperează pentru implementarea online a jocurilor loto

In contextul actualei crize provocată de epidemia de Covid-19, Compania Naţională „Loteria Română” S.A. şi Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) colaborează pentru implementarea, în cel mai scurt timp posibil, a jocurilor loto online, potrivit unui comunicat remis luni de „Loteria Română”. Compania consideră ca fiind imperios necesară urgentarea implementării jocurilor loto online.

Sebastian-Iacob Moga, directorul general al „Loteriei Române”, a explicat că proiectul de implementare online a jocurilor loto făcea parte din strategia companiei încă dinainte de debutul crizei coronavirusului.

„Implementarea jocurilor loto online a fost încă de când am preluat mandatul de director general, la începutul lunii ianuarie a acestui an, unul dintre cele mai importante obiective ale managementului actual al companiei. Avem convingerea că introducerea acestei modalităţi de participare la jocurile loto este o facilitate aşteptată de mulţi ani de toţi jucătorii noştri (…). Am decis urgentarea demersurilor de implementare a jocurilor loto online, începute de managementul companiei încă dinaintea declanşării acestei situaţii de criză. Aşa cum am convenit cu reprezentanţii Autorităţii pentru Digitalizarea României, cărora doresc să le

mulţumesc şi pe această cale pentru deschiderea de care au dat dovadă încă de la început, vom implementa aceasta noua modalitate de joc, etapizat, în cel mai scurt timp posibil”, a declarat directorul general al Loteriei Române.

Pe de altă parte, preşedintele preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, Sabin Sărmaş, afirmcă că implementarea online a jocurilor loto reprezintă un proiect important pentru ADR.

„Colaborarea pe care o avem cu ‘C.N. Loteria Română’ S.A. pentru implementarea etapizată a jocurilor loto online reprezintă un proiect important, având în vedere faptul că este vorba despre una dintre cele mai vechi instituţii româneşti, al cărei principal obiectiv este acela de a contribui la finanţarea obiectivelor de interes naţional. Suntem onoraţi că ne aducem contribuţia la

implementarea unui proiect aşteptat de mulţi români, de a cărui reuşită depinde, în bună măsură, redresarea uneia dintre cele mai importante companii naţionale, după această criză pe care o traversează întreaga economie românească. Împreună cu întreaga echipă de specialişti şi colaboratori ai Autorităţii pentru Digitalizarea României, avem convingerea că acest proiect va fi încă o reuşită”, a comentat Sabin Sărmaş.