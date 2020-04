Primul pas spre organizarea unei inmormantari este sa apelezi la un serviciu de pompe funebre. Ei te vor ajuta sa iei cele mai bune decizii, in functie de bugetul pe care il ai. O inmormantare poate parea un lucru destul de complicat. Exista o sumedenie de lucruri pe care trebuie sa le faci. Nu stii de unde sa incepi, nu ai nici energia necesara din pricina durerii pe care o simti.

Asadar, ce facem? Cum ne gasim forta de a trece peste toate astea si de a ramane sanatosi din punct de vedere mental? Pentru ca da, asta este cel mai important lucru! Sa ramanem sanatosi! Odata ce suntem sanatosi le putem face pe toate celelalte.

Tocmai din acest motiv va recomandam sa apelati la un serviciu de pompe funebre. Oamenii de acolo va vor sfatui si, mai mult decat atat, aveti toate sansele sa primiti chiar si discount-uri, in functie de ceea ce achizitionati. Multe dintre firmele ce se ocupa cu pompele funebre au astfel de reduceri ce se aplica celor care achizitioneaza un set de produse si servicii din acelasi loc.

In primul rand, trebuie sa tinem cont de alegerea sicriului. Desigur, ati putea spune ca nu are atat de mare importanta materialul din care acesta este realizat, intrucat nu este un obiect de mobila. Se pune pamant peste el, dupa care nu-l mai vezi niciodata. Cele mai ieftine sicrie sunt cele realizate din brad, intrucat acest tip de lemn este cel mai putin rezistent la intemperii si la trecerea timpului. Insa chiar si bradul rezista doi-trei ani, asa ca nu trebuie sa ne facem griji. Insa, daca bugetul va permite, puteti oricand sa optati pentru materiale mai rezistente!

In al doilea rand, trebuie sa va ganditi la tipul mormantului. Daca optati pentru un monument funerar, ori daca alegeti o cruce simpla, fara prea mari cheltuieli. In aceasta ordine de idei, daca apelati la o firma specializata, aceasta va poate sfatui ce sa alegeti, judecand dupa bugetul de care depindenti insa si in functie de gusturi si de dorintele celui decedat.

Nu in ultimul rand, trebuie sa va ganditi la organizarea pomenilor si a parastaselor. De asemenea, firmele de servicii funerare, sau cel putin unele dintre ele, au si asemenea optiuni. Nu de alta, insa nu mai suntem de mult in vremurile in care trebuia sa chemam toate vecinele pentru a ne ajuta la mancarea destinata pomenilor si parastaselor. Acum lucrurile sunt mult mai simple de atat. Apeland la catering, avem parte de servicii complete, de un meniu ales de noi si de extrem de putin deranj. Iar pretul pentru un asemenea serviciu nu difera cu mult fata de cel destinat organizarii unei pomeni sau al unui parastas clasic, cu vecine si rude pe post de bucatarese. Daca este sa facem o medie, vom constata ca vom iesi mult mai bine si poate si mai ieftin.

Datoria morala pe care o poti avea fata de o vecina care a stat in picioare o zi intreaga pentru a te ajuta la mancare poate fi mai costisitoare decat banii dati pe catering. Astfel ca trebuie sa alegem inteligent si sa nu facem rabat de la logica.

In ceea ce priveste serviciile bisericesti, aici vorbim de cu totul alt domeniu, ce nu mai tine de firmele care se ocupa de servicii funerare. Atunci cand avem parte de o inmormantare trebuie sa apelam la preotul paroh al comunitatii din care cel decedat face parte. Din cate stim, fiecare cartier va avea o biserica de care va apartine. Desigur, si acolo vom intampina anumite cheltuieli, costul acestora depinzand de mai multi factori.