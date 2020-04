BNS a solicitat sprijin pentru adoptarea unui instrument european privind atenuarea riscului de şomaj

Ca măsură de sprijin pentru a atenua riscul de şomaj în caz de urgenţă (SURE), Blocul Naţional Sindical (BNS) a solicitat primului ministru, Ludovic Orban, vot favorabil din partea României pentru adoptarea unui instrument european, potrivit unui comunicat remis marţi AGERPRES.

Reprezentanţii BNS au solicitat să pregătească cât mai urgent posibil îndeplinirea condiţiilor pentru accesarea acestui instrument.

„Scopul acestei iniţiative este acela de a menţine şomajul structural la un nivel cât mai redus posibil, prin sprijinirea lucrătorilor pentru a-şi păstra locurile de muncă, precum şi a companiilor pentru a supravieţui în timpul crizei”, se menţionează în comunicat.

Totodată, structurile sindicale din statele membre UE, sub egida Confederaţiei Europene a Sindicatelor, au solicitat Comisiei Europene să se asigure că toate statele membre vor pune în aplicare aranjamente de reducere a timpului de lucru sau măsuri similare, pentru a sprijini pierderea de venituri a lucrătorilor în această perioadă.

De asemenea, aceste măsuri vor fi accesibile pentru toţi lucrătorii, indiferent de sector sau de tipul companiei, iar plăţile se vor face către angajatori, pentru a evita astfel concedierile.

Toti partenerii sociali vor fi implicaţi pe deplin în proiectarea şi implementarea sistemelor, la nivel naţional, sectorial şi de companie.

„Este esenţial ca în această perioadă să menţinem locurile de muncă şi funcţionarea întreprinderilor, iniţiativa SURE este răspunsul Comisiei în acest sens. Aplicarea acestei scheme le permite lucrătorilor să îşi plătească în continuare chiria, facturile şi produsele alimentare şi contribuie la asigurarea stabilităţii atât de necesare în economie.”, se menţionează în comunicat.

Potrivit BNS, împrumuturile, bazate pe garanţii furnizate de statele membre, vor fi direcţionate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele şi toate statele membre vor putea să recurgă la acest instrument, deosebit de important în special pentru statele membre cel mai grav afectate.

„Este foarte important ca această schemă de sprijin să fie operaţionalizată cât mai urgent posibil, tocmai de aceea am solicitat Primului Ministru că reprezentanţii României să voteze favorabil pentru introducerea Regulamentului pentru introducerea SURE, iar statul român să pună la dispoziţie garanţiile necesare, pentru ca SURE – acest instrument foarte important pentru lucrătorii din Europa – să devină rapid operativ în România”, se mai precizează în comunicat.

Comisia Europeană (CE) a propus, joi, 2 aprilie, instituirea unui instrument de solidaritate în valoare de 100 de miliarde euro, denumit SURE, care îi va ajuta pe lucrători să îşi păstreze veniturile şi va sprijini întreprinderile, astfel încât acestea să se menţină pe linia de plutire, a informat Executivul comunitar.

Iar CE a propus redirecţionarea tuturor fondurilor structurale disponibile din bugetul UE pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor sistemelor de sănătate europene.

„Numai răspunsurile cele mai puternice ne vor permite să facem faţă acestei crize provocate de coronavirus. Trebuie să ne folosim de toate mijloacele de care dispunem. Fiecare euro disponibil în bugetul UE va fi redirecţionat către depăşirea crizei, fiecare regulă va fi relaxată pentru a permite finanţării să circule rapid şi eficace. Prin intermediul noului instrument de solidaritate vom mobiliza 100 de miliarde de euro pentru a menţine locurile de muncă şi funcţionarea întreprinderilor”, a declarat preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Astfel, Iniţiativa SURE, va oferi împrumuturi în valoare de până la 100 de miliarde euro ţărilor care trebuie să se asigure că lucrătorii primesc un venit şi că întreprinderile îşi păstrează personalul. Acest lucru le permite oamenilor să îşi plătească în continuare chiria, facturile şi produsele alimentare şi contribuie la asigurarea stabilităţii atât de necesare în economie. Împrumuturile se vor baza pe garanţii furnizate de statele membre şi vor fi direcţionate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele. Toate statele membre vor putea să recurgă la acest instrument, însă acesta va fi deosebit de important pentru statele membre cel mai grav afectate.