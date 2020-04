Samsung prognozează un profit peste aşteptări în primul trimestru

In pofida pandemiei de coronavirus, grupul sud-coreean Samsung Electronics Co a anunţat marţi că se aşteaptă la o creştere a profitului în primul trimestru din acest an, ca urmare a cererii solide pentru chipuri de memorie, informează Reuters.

Inainte de publicarea rezultatelor detaliate, Samsung a informat că în perioada ianuarie-martie 2020 a realizat un profit operaţional de 6.400 miliarde woni (4,8 miliarde euro), în creştere cu 2,73% comparativ cu un rezultat de 6.200 miliarde woni în perioada similară a anului trecut. Vânzările au crescut cu 4,98% în ritm anual până la 55.000 miliarde woni (41,6 miliarde euro).

Iar cifrele anunţate de Samsung sunt peste estimările analiştilor intervievaţi de Refinitiv SmartEstimate. Samsung urmează să dea publicităţii rezultatele detaliate pentru primul trimestru la finele acestei luni.

Astfel,analiştii sunt de părere că aceste rezultate peste aşteptări se datorează cererii solide pentru chipuri de memorie de tip DRAM din partea principalilor furnizori de servicii cloud din SUA (Amazon, Microsoft, Google şi IBM) pentru centrele lor de date.

„Au putut să îndeplinească comenzile în primul trimestru graţie unui transfer cu succes al unor capacităţi de producţie din China în Taiwan”, susţine Mark Liu, analist TrendForce.

Iar vânzările robuste de chipuri au fost confirmate, luna trecută, şi de directorul general al companiei Kim Ki-nam, când a prognozat că piaţa va continua să crească în acest an graţie unei cereri slide din partea firmelor din domeniul inteligenţei artificiale, automobile, centre de date şi reţele de telecomunicaţii 5G.

Inca din primul trimestru al acestui an vânzările de smartphone-uri ale Samsung au rămas stabile graţie unei expuneri reduse pe lanţurile de aprovizionare din China, controlând o cotă de 22% din piaţa globală în luna februarie, susţin analiştii de la

Counterpoint Research.