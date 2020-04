Servicii de optimizare SEO pentru magazine online

Prezenta unei afaceri in mediul online, mai ales a unui e-Commerce, vine cu siguranta la pachet cu dorinta de a fi pe prima pagina in Google. Dar aici nu se ajunge peste noapte, lupta pentru un loc in acest spatiu privilegiat fiind extrem de acerba.

Succesul in online al unui site ce vinde produse depinde de mai multi factori, de la aspectul si functionalitatile site-ului, experienta pe care o ofera utilizatorilor, varietatea gamei de produse disponibile si pretul lor, la eficienta sistemului de distributie si seriozitatea furnizorilor, ca sa numim doar cativa dintre ei.

Pe langa toate acestea, un business respectabil va avea puse la punct strategiile de marketing si programul de fidelizare a clientilor, elemente care impreuna vor consolida reputatia si increderea afacerii respective pe piata.

Spre deosebire de magazinele fizice in care consumatorii pot intra fie pentru ca le cauta dinadins, fie din curiozitate atunci cand le intalnesc in drum, un magazin online nu este la fel de ”evident”. Pentru a fi vizitat de consumatori, un e-Commerce are nevoie de tehnici si strategii diferite de promovare si de atragere a clientilor.

Aria promovarii online este extrem de variata, afacerile online avand la dispozitie mai multe metode de publicitate – de la promovarea prin Google Ads sau Facebook Ads, la content marketing, email marketing sau optimizare SEO. Principalul avantaj al promovarii online consta in usurinta cu care metodele aplicate se pot redefini, opri sau isi pot schimba directia de abordare in functie de evolutia campaniilor si de rezultatele obtinute.

Dat fiind faptul ca prezenta online este cruciala pentru orice magazin online de succes, optimizarea pentru motoarele de cautare ar trebui sa fie, fara doar si poate, printre prioritatile sale. Desigur, pentru fiecare business in parte exista anumite strategii care functioneaza cel mai bine, iar acestea pot fi descoperite si valorificate la maxim de o firma SEO, specializata in promovarea in mediul online.

Ce face o firma SEO pentru magazinul tau online?

Motoarele de cautare, asa cum este Google, sunt platforme excelente pentru vizibilitatea unui magazin online. Dar pentru a fi vizibil si accesat, magazinul trebuie sa fie optimizat pentru ele. Acest lucru se realizeaza printr-o serie de imbunatatiri aduse site-ului pentru a-l face cat mai valoros in ochii motoarelor de cautare.

Totul pleaca de la obiectivele afacerii si de la intelegerea nevoilor sale specifice. Deoarece nu exista doua magazine online la fel, fiecare afacere are nevoie de o strategie personalizata.

Astfel, in prima etapa, se va realiza o analiza completa a site-ului pentru a intelege strategia de marketing din momentul respectiv si pentru a o putea imbunatati. In functie de complexitatea magazinului online, se va decide apoi care pagini de produs merita a fi optimizate individual.

Pentru ca performanta in Google sta in integrarea cuvintelor-cheie relevante pentru afacerea ta in continutul site-ului, strategia de optimizare SEO se va invarti in jurul acestora. Mai mult, cuvintele-cheie sunt importante si pentru promovarea afacerii in afara site-ului, adica in procesul de link building.

O campanie SEO nu este completa fara o strategie de link building eficienta. Aceasta ajuta la sporirea increderii site-ului in ochii motoarelor de cautare si la pozitionarea superioara pentru cuvintele-cheie stabilite anterior.

In principiu, optimizarea paginii de produs este un proces continuu care necesita cunostinte SEO la zi. Sa nu mai spunem ca optimizarea site-urilor de e-Commerce este mult mai complicata decat cea a site-urilor obisnuite care nu au sute sau poate mii de produse listate.

Tinand cont de experienta utilizatorilor si de felul in care acestia cauta in motoarele de cautare, o firma SEO se va asigura ca produsele tale si site-ul care le vinde, ca brand in domeniu, vor aparea in rezultatele cautarilor pentru a-ti spori sansele de a fi gasit de potentialii tai cumparatori.

Astfel, pentru o functionare optima, site-ul va fi verificat frecvent pentru identificarea erorilor si analizat periodic pentru cuvinte-cheie, va fi supravegheata competitia si vor fi monitorizate update-urile de algoritm al lui Google. Totodata, vor fi realizate schimbarile necesare pentru optimizarea site-ului si pentru pozitionarea lui cat mai buna in motoarele de cautare.

Si nu in ultimul rand, se va acorda timpul si resursele necesare pentru optimizarea paginii de produs cu continut unic si valoros, care sa ofere utilizatorilor o experienta de cumparaturi placuta. Atat ei, cat si motoarele de cautare vor aprecia eforturile depuse.