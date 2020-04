Ce afaceri ar trebui deschise în 2020?

Dacă te întrebi de unde să iei bani pentru deschiderea unei afaceri, ar trebui să știi că poți solicita Fonduri Europene Nerambursabile. Mai mult decât atât, poți apela la firma de consultanță Fonduri Europene Neotrust, care este specializată în obținerea de Fonduri Europene nerambursabile.

Ce este un Start-up Nation?

Prin programul Star-Up Nation se pot primi 200.000 lei pentru deschiderea unei afaceri. Start-up Nation este cel mai mare program pentru finanțarea micilor afaceri din istoria Uniunii Europene. Programul este conceput pentru a crește numărul de tehnologii inovatoare, descoperiri și evoluții promițătoare prin promovarea de idei de afaceri cu Fonduri Europene nerambursabile. Noul raport Start-Up Nation Central constată o creștere semnificativă a finanțării startup-urilor în 2019 într-o etapă ulterioară. Aceasta înseamnă că mai multe companii din România cresc și se extind fără a fi nevoie să strângă bani de pe piețele publice. Pentru a beneficia de cei 200.000 lei pentru deschiderea unei afaceri, poți apela la o firma de consultanta Start-up Nation care se va ocupa de toată documentația necesară și care îți poate sugera câteva idei de afaceri cu Fonduri Europene nerambursabile.

Iată câteva idei de afaceri cu Fonduri Europene Nerambursabile:

Protecția sănătății este cea mai relevantă idee de afaceri în 2020. În acest an, protecția sănătății a fost actualizată la începutul lunii ianuarie. Dar, dacă invenția vaccinului împotriva coronavirusului poate fi făcută exclusiv de oamenii de știință, atunci, tu poți avea grijă de consolidarea imunității și de menţinerea sănătății oamenilor în stare bună. Desigur că nu poți face acest lucru fără un capital mic de pornire. Pentru a-ți asigura succesul în afaceri, ar trebui să știi că furnizarea serviciilor de sănătate trebuie făcută la cel mai înalt nivel.

O afacere profitabilă pe tema sănătății, poate fi deschisă atât într-o metropolă mare, cât și într-un oraș mic, deoarece cererea pentru servicii sanitare crește de la an la an. Cu toate acestea, pentru a începe o afacere, ar trebui să apelezi la firma de Consultanță Fonduri Europene Neotrust care are cunoștințe temeinice și experiență în domeniul afacerilor profitabile. De asemenea, firma de consultanță va avea în vedere nu numai direcția de activitate, ci și mediul concurențial.

Următoarele idei de afaceri sunt cele mai populare în 2020:

salon de masaj;

solar;

centru de fitness;

Salon SPA;

baie (toate tipurile);

băi de sare;

magazin de produse cosmetice naturale.

AGRICULTURA- Principalul obiectiv de investitii in 2020

Întrucât nu este departe momentul în care terenul va fi cumpărat masiv de către investitorii mari, ai posibilitatea de a valorifica acest lucru. O idee de afaceri cu Fonduri Europene nerambursabile, ar fi să cumperi pământ la un preț mic. Astăzi poți găsi sute de oameni care îți vor vinde bucuroși terenuri pentru 1-2 mii de dolari. Pot fi terenuri atât în ​​scopuri agricole, cât și pentru construcții sau grădinărit. Acestea sunt investiții mai puțin riscante și mai profitabile decât investițiile în criptovalută . Dacă vrei să ai un profit de 500% din cost, începe să acționezi acum. Ideea de afaceri este de a revinde terenul la un preț mai mare în 5 ani.

Ucide mucegaiul si ciuperca – activitati de ventilatie

Instalarea în masă a ferestrelor metal-plastic a dus la faptul că acum, aproape fiecare apartament are mucegai, ceea ce, desigur, afectează starea de sănătate a întregii familii, nu doar a copiilor mici. Cu o abordare corectă, aerul condiționat și ventilația pot fi o idee de afaceri în 2020, deoarece cererea este foarte mare, iar problema va fi relevantă pentru cel puțin încă 5 ani. În ciuda faptului că această nișă poate părea neprofitabilă, dacă ai experiență, cunoștințe și dorință, și vei apela la firma de Consultanță Fonduri Europene Neotrust, atunci totul va funcționa și va deveni profitabil. Este adevărat, experții consideră că deschiderea unei afaceri pentru instalarea sistemelor, se face în orașele mari și mijlocii, cu o piață de construcții dezvoltată pentru a asigura încărcarea mai mult sau mai puțin stabilă a comenzilor. Însă, întreaga procedură de lucru, constă în:

primirea comenzii și plecarea salariatului la client pentru inspectarea detaliilor;

dezvoltarea proiectului și primirea avizelor necesare de la autorități;

achiziționarea de componente;

instalare;

testare și reglare;

punerea în funcțiune.

Este posibil să se extindă gama de activități și să se reducă la minim timpul de oprire prin furnizarea de servicii (curățare, înlocuire filtre și alte materiale consumabile).