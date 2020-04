De unde poti cumpara un smartphone ieftin?

Faptul ca smartphone-urile sunt o necesitate pentru fiecare dintre noi, il stim cu totii, iar din acest motiv, ficare persoana doreste sa aiba la dispozitie un dispozitiv foarte performant, care sa faca fata tuturor cerintelor.

Exista in clipa de fata atat de multe smartphone-uri de ultima generatie, care sunt foarte performanta, incat oamenilor le este dificil sa faca alegerea potrivita. Cei care intentioneaza sa isi aleaga un dispozitiv, trebuie sa tina cont de bugetul pe care il au la dispozitie mai intai de toate.

Apoi, trebuie sa isi indrepte atentia spre un dispozitiv de la brandul preferat. Cei mai multi utilizatori prefera branduri precum Samsung sau Apple, insa si telefoanele Huawei sunt la mare cautare in prezent.

Specificatiile tehnice ale smartphone-urilor conteaza de-asemenea foarte mult in momentul in care vine vorba despre achizitionarea unui smartphone. Cu cat acestea sunt mai bune, cu atat pretul dispozitivului va fi mai mare.

Cele mai noi telefoane lansate pe piata de catre cei mai renumiti producatori, au preturi piperate, mai ales daca discutam despre cele din gama de varf, iar oamenii cauta diferite solutii pentru a-si permite un asemenea dispozitiv.

Unii aleg sa cumpere telefoane in rate, si sa plateasca pe langa abonament, o rata lunara. Altii aleg sa se imprumute de la banca si sa obtina un credit de nevoi personale pentru a-si permite telefonul dorit.

Cea mai indicata solutie insa pentru toti cei care isi doresc un smartphone performant si ieftin, este aceea de a-si cumpara un smartphone de la o casa de amanet telefoane. Da, ati inteles bine, casele de amanet au mereu telefoane de vanzare, pe care le vand la preturi super atractive.

In cazul in care va intrebati de unde provin aceste dispozitive pe care casele de amanet la vand, ei bine, exista clienti care atunci cand au nevoie de bani, trec pragul acestor case de amanet si isi amaneteaza bunurile.

Sa nu credeti insa ca bunurile amanetate sunt pierdute de catre clientii caselor de amanet. Cei care isi amaneteaza bunurile, au o anumita perioada la dispozitie conform contractului de amanet (de obicei 30 de zile, dar perioada se poate extinde) sa isi achite datoriile.

Daca nu au posibilitatea de a-si plati datoriile, clientii pot opta pentru prelungirea valabilitatii contractului, iar astfel vor plati comision in plus. In caz contrar isi vor pierde bunurile, pe care mai apoi casele de amanet le vor scoate la vanzare, cu scopul de a-si recupera banii dati imprumut, si pentru a obtine un mic profit.

Exista si persoane care isi vand telefoanele mobile, iar casele de amanet sunt cei mai buni cumparatori, achizitionand dispozitivele, pe care mai apoi le scot la vanzare, de-asemenea, pentru a obtine un mic profit. Cert insa este faptul ca sa zicem doriti un dispozitiv iPhone 11; acesta este mai ieftin intr-o casa de amanet decat intr-un magazin al operatorilor de telefonie mobila. Deci, este indicat sa treceti pragul caselor de amanet telefoane atunci cand doriti sa va cumparati un smartphone ieftin, dar performant.