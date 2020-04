Care este cel mai bun polistiren?

Izolatia este de foarte mult timp privita ca o necesitate. Atat persoanele de rand cat si constructorii au inteles rapid cat de importanta este aceasta izolatie.

Ce este polistirenul?

Ei bine, atunci cand ne referim la polistiren extrudat ne referim la acel materiale realizat prin prelucrarea petrolului. Acest tip de material este realizat artificial si are o greutate redusa. Polistirenul este recunoscut ca un puternic izolant termic si ca are un cost destul de scazut.

Principalele sale beneficii sunt: confort termic sporit, cresterea rezistentei la intemperii, impactul pozitiv asupra sanatatii locatarului dar si scaderea consumului de energie dar si a costurilor aferente.

Deoarece polistirenul are o rata mica de absortie locuinta ta va fi ferita de umezeala in permananenta. Trebuie sa mai stii ca polistirenul are o rezistenta scazuta la incendiu. Temperatura acestuia de aprindere este de 490 de grade Celsius.

Daca te gandesti sa iti izolezi locuinta atunci trebuie sa folosesti polistirenul. Acesta este cel mai bun material care iti va proteja locuinta de cantitati mari de umezeala. Cel mai bun aspect este ca iti lasa peretii sa respire iar locuinta ta se va pastra in cea mai buna stare. Pe langa asta, din punct de vedere chimic polistirenul nu prezinta niciun pericol. Cu cat izolatia locuintei tale este mai calitativa cu atat vei beneficia de rezultate mai bune.

Polistirenul extrudat este materialul cel mai des utilizat in constructii. Procesul de montare este destul de usor si avantajul cel mai mare al acestui tip de material este ca va acoperi toate golurile sau denivelarile peretilor tai.

Polistirenul extrudat are o densitate mai mare fata de polistirenul expandat si este un izolant termic mai bun fata de acesta. Acesta este rezistent la orice tip de uzura si este bun pentru izolatia fundatiei si subsolurilor. Acest tip de izolare te va ajuta si impotriva zgomotelor de afara.

Expertii din sectorul constructiilor recomanda utilizarea polistirenului extrudat pentru izolarea locuintei tale deoarece iti garanteaza o mai buna rezistenta in timp la toti factorii externi cu care intra in contact.