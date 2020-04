Află de ce trebuie să practici înotul pentru o sănătate de fier și înscrie-te la cursuri înot de la Initiereinot.com !

Avantajele înotului sunt remarcabile. Există nenumărate motive pentru a practică înot: de la un fizic sculptat la beneficiile sistemului cardiovascular. Este unul dintre sporturile care au cele mai puține contraindicații. Este un sport complet care stimulează practic toți mușchii corpului și care dezvoltă o rezistență deosebită. Vorbim despre un sport ce produce oboseală și, prin urmare, un sport care implică rezistență și care o și crește. Este recomandat celor cu câteva kilograme în plus, deoarece, în ciuda greutății excesive, sarcina pe articulații este aproape zero. După cum a demonstrat Arhimede cu milenii în urmă, un corp cufundat este ridicat cu 80% din greutatea sa în absența gravitației. Rezultatul este că în apă îți protejezi articulațiile, tendoanele și spatele. Chiar dacă o persoană suferă de astm, înotul este sportul ideal, deoarece este o adevărată gimnastică respiratorie corectivă. De fapt, stimulează sistemele respiratorii și pulmonare într-un mod armonios.

Avantajele înotului sunt multiple. Nu este nevoie să te antrenezi intens pentru a începe să te simți mai bine. Este nevoie de 2 sau 3 ședințe de 30 de minute pe săptămână pentru a vedea primele rezultate. Cu toate acestea, trebuie să te obișnuiești și să înoti timp de câteva luni pentru a obține beneficii mai mari. A fi constant, că în aproape toate sporturile, este obligatoriu pentru a vedea beneficiile înotului.

Înotul este, de asemenea, excelent pentru îmbunătățirea sănătății inimii și este chiar recomandat celor care au suferit deja un atac de cord. Iată care sunt avantajele:

-Frecvența cardiacă este mai mică în repaus. Atunci când o persoană practică constant activitatea, beneficiile înotului asupra inimii sunt evidente. Fiind un sport de oboseală, ritmul cardiac în timpul sesiunii crește inevitabil. Totuși, acest lucru duce la un efort mai mic în timpul activităților normale zilnice și reduce posibilitatea tulburărilor de tahicardie.

Valorile normale pentru un adult sunt calculate între 60 și 100 de bătăi pe minut, deși sportivii merg deseori sub acest prag. A merge sub 50 de bătăi pe minut nu este normal, dar așa cum am explicat anterior pentru sportivi, situația este diferită (vorbim aproape întotdeauna de sportivi profesioniști), de fapt există bătăi cardiace sub 50 pe minut fără simptom sau consecință.

-Presiunea este mai mică. În apă există o presiune naturală scăzută datorită temperaturii, în general, mai mică decât cea a corpului.

-Reducerea riscului de boli cardiovasculare. Datorită practicii obișnuite, puterea inimii crește și riscul de apariție a unor boli cardiovasculare este redus. Da, pentru că, la fel că în toate sporturile, inima este „antrenată” în timpul sesiunilor de antrenament, iar acest lucru aduce beneficii mari atunci când ești în repaus.

Regulă de aur este să procedăm pas cu pas. Sfatul este să înoți calm timp de 25 de minute, să te odihnești câteva minute și să continui încă 25 de minute, poate într-un ritm mai rapid. Prima parte este un fel de încălzire care să permită mușchilor să fie liniștiți, iar celelalte parte le permite să fie gata pentru activitate. A două parte va fi adevărata activitate fizică.

Primele ședințe trebuie să fie plăcute și, treptat, distanțele vor crește. Sugestia este să îți stabilești obiective realizabile și să faci un fel de cronologie. Fiecare persoană are propriile obiective, dar dacă singurul obiectiv este bunăstarea fizică, poți continuă cu calm.

Există multe avantaje ale înotului, inclusiv modificarea, tonifierea și sculptarea corpului. Fiind un sport total, care folosește aproape toți mușchii, activitatea este foarte profitabilă la nivel fizic.

Mușchii superiori beneficiază în principal. Mușchii brațelor, antebrațelor și umerilor sunt foarte afectați de înot. Cu toate acestea, acest sport include și mușchii toracelor, în timp ce coordonarea dintre picioare și brațe permite mușchilor abdominali să rămână în tensiune, deci să funcționeze și să ardă calorii.

Înotul este, de asemenea, unul dintre cele mai eficiente sporturi pentru îmbunătățirea circulației picioarelor. În plus, presiunea apei are un efect de drenare și este excelentă pentru celulită. Visul este să ai fesele ferme? A ține o dietă și a înota este o șansă excelentă de a avea rezultate grozave.

Câte calorii arde un înotător în timp ce înoată? Consumul de calorii este variat, deoarece depinde de diverși factori, cum ar fi distanța parcursă, stilul, intensitatea și de greutatea înotătorului. În medie, un înotător consumă între 400 și 500 kcal / oră, temperatura apei intervenind pe larg în acest consum de energie. Vestea bună este că mușchii unui înotător, odată antrenați, vor arde mai multe calorii chiar și în repaus. Acest lucru se datorează faptului că sportul îmbunătățește metabolismul în timpul și după efort.

Dacă arzi calorii, teoretic slăbești. Nu este neapărat așa, pentru că atunci depinde și de cât de mult mănânci și de câte calorii mănânci. Dar, mai mult sau mai puțin, este așa. Deci, dacă este adevărat că înotul arde calorii, atunci este adevărat și că înotul te face să slăbești. Există însă un aspect care diferențiază înotul de alte activități cardio și metabolice, cum ar fi alergarea, și acesta este absența încărcăturii pe articulații. Mulți încep să alerge pentru pierderea în greutate, când mai întâi ar trebui să slăbească (de exemplu, mersul pe jos) și apoi să înceapă să alerge.

Înotul va permite să piardă în greutate celor care sunt supraponderali și au un tonus muscular mic, doi factori care combinați pot avea un impact puternic asupra articulațiilor, în special la genunchi și, de asemenea, la tendoane și la spate.

Așadar, înotul singur nu te face doar să slăbești, dar este esențial pentru controlul greutății.

Numeroase studii au arătat că înotul îmbunătățește sănătatea celor cu diabet. Diabetul de tip 2 se datorează de fapt excesului de greutate sau unui stil de viață excesiv de sedentar. Înotul este excelent pentru prevenirea apariției acestei boli și le permite celor care suferă de această să-și îmbunătățească echilibrul glicemic.

Înotul îți înbunătățește stimă de sine și te ajută să gestionezi mai bine stresul. Această activitate fizică, de fapt, le permite celor care o practică să se detașeze, să facă o „pauză” în care să găsească ceva timp pentru ei înșiși pentru a-și reîmprospăta ideile.