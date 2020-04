Evoluţii financiar-bancare şi bursiere

Bursa japoneză a închis şedinţa de marţi în scădere cu 0,06%, din cauza temerilor că Guvernul Japoniei ar putea extinde restricţiile impuse pentru stoparea pandemiei de coronavirus (COVID-19). Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 19.771,19 puncte, în scădere cu 12,03 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Kyodo.

Seul – Bursa sud-coreeană a încheiat şedinţa de marţi în creştere cu 0,80%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 1.934,09 puncte, în creştere cu 11,32 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Yonhap.

New York – Bursa de pe Wall Street a închis şedinţa de luni în creştere, după ce mai multe ţări au început să relaxeze regulile de distanţare socială. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 1,51%, ajungând la valoarea de 24.133,78 puncte, în creştere cu 358,51 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

Indicele Standard and Poor’s 500 s-a apreciat cu 1,47%, ajungând la valoarea de 2.878,48 puncte, în creştere cu 41,74 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

Indicele Nasdaq s-a apreciat cu 1,11%, ajungând la valoarea de 8.730,16 puncte, în creştere cu 95,64 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol ‘light sweet crude’ cu livrare în luna iunie a scăzut cu 4,16 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 12,78 dolari.

Londra – Bursa de la Londra a închis şedinţa de luni în creştere cu 1,64%, indicele principal FTSE-100 a ajuns la valoarea de 5.846,59 puncte, în creştere cu 94,56 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Reuters.

La bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna iunie a crescut cu 0,11 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 21,44 dolari.

Frankfurt – Bursa de la Frankfurt a închis şedinţa de luni în creştere cu 3,13%, indicele principal DAX 30 a ajuns la valoarea de 10.659,99 puncte, în creştere cu 323,90 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite AFP.

Paris – Bursa de la Paris a închis şedinţa de luni în creştere cu 2,55%, indicele principal CAC 40 a ajuns la valoarea de 4.505,26 puncte, în creştere cu 111,94 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite AFP.

Budapesta – Cursul oficial al Băncii Centrale a Ungariei valabil pentru ziua de marţi este de 326,08 forinţi pentru un dolar, în scădere faţă de un curs de 331,12 forinţi, luni, transmite MTI. Moneda euro este cotată la 353,80 forinţi, în scădere faţă de 356,15 forinţi, luni, iar un leu românesc este cotat la 73,13 forinţi, în scădere faţă de 73,54 forinţi, luni.

Bursa din Budapesta a închis şedinţa de luni în creştere cu 0,70%, indicele BUX a ajuns la valoarea de 33.196,85 puncte. Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 11,5 miliarde de forinţi (32,5 milioane euro).