Libra Internet Bank a obţinut un profit net de 115 milioane de lei

Cu un profit net de peste 115 milioane de lei, Libra Internet Bank şi-a consolidat poziţia pe piaţa bancară din România şi a obţinut, în 2019, cu 20% mai mult decât în anul precedent, potrivit unui comunicat de presă al băncii.

Astfel, in 2019, banca a continuat să investească puternic în tehnologie şi să rămână deschisă către parteneriatele digitale. Astfel, Libra Internet Bank a devenit prima bancă din România care a exportat tehnologie bancară în cadrul unui proiect internaţional de plăţi instant printr-o aplicaţie de mesagerie – Moneytou powered by Mastercard – şi a pus bazele colaborării cu fintech-ul britanic Monese, concretizată la începutul acestui an.

A mai investit şi în extinderea reţelei teritoriale proprii şi a deschis patru sucursale noi, la Focşani, Cluj, Bucureşti şi Slobozia.

„Strategia noastră de nişă, cu o activitate de creditare responsabilă, în industrii ferite şi cu păstrarea unui echilibru permanent între canalele clasice şi cele alternative a condus la rezultate foarte bune de-a lungul timpului. În condiţiile unei răspunderi majore pe care o avem faţă de toţi clienţii noştri, această abordare reprezintă atuul care ne asigură, astăzi, agilitatea de business necesară pentru a putea răspunde rapid şi eficient la schimbările din piaţă”, a declarat Emil Bituleanu, director general al Libra Internet Bank.

Anul trecut, valoarea activelor Libra Internet Bank a ajuns la 6,53 miliarde lei, cu 20% mai mult decât în 2018 (5,46 miliarde lei). De asemenea, soldul creditelor a depăşit 4 miliarde lei, în creştere cu 23% faţă de valoarea înregistrată în 2018 (3,25 miliarde de lei), iar soldul surselor a fost de 5,65 miliarde lei, în creştere cu 19% faţă de finalul lui 2018 (4,76 miliarde de lei). În acelaşi timp, rata de neperformanţă a rămas la un nivel sub media pieţei, cu o valoare înregistrată de 1,70%, la finalul anului trecut.

„Toate aceste rezultate au fost atinse cu ajutorul unei echipe puternice, cea a angajaţilor Libra. Am acordat o atenţie deosebită colegilor din bancă, iar acest lucru ne-a adus şi o recunoaştere oficială în mediul de business pentru unul dintre cele mai bune programe de employer branding din România”, a adaugat Emil Bituleanu.

In ultimii ani, din perspectiva cotei de piaţă, Libra Internet Bank şi-a consolidat poziţia, printr-o creştere constantă. Astfel, dacă în anul 2016, valoarea cotei de piaţă a băncii era de 0.86%, la finalul anului 2019, aceasta a ajuns la 1.32%.

Libra Internet Bank este membră a grupului american de investiţii New Century Holdings (din 2003). Banca are o reţea de 55 de sucursale şi este specializată în domenii precum profesiile liberale, dezvoltatorii imobiliari, agribusiness-ul sau segmentul IMM-urilor şi acordă o atenţie deosebită tehnologiei moderne şi parteneriatelor cu fintech-urile.