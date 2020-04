Cat te costa un proiect de casa gata facut?

Casa perfecta asa cum si-o doreste fiecare, tine cont de necesitatile proprietarilor, Casa de vis, de o compartimentare care sa ii avantajeze. Ca stil, multi se inspira din arhitectura caselor asa cum le vad peste hotare. Pana la urma mai totul se adapteaza dupa nevoi si mai ales dupa posibilitati financiare.

Firmele de profil pun la dispozitie proiecte de case gata facute. Poate fi ceva mai practic, dat fiind ca ofera cel putin un punct de plecare – asta pentru ca proiectul ales poate fi modificat si adaptat ulterior. Modificarile dorite pot fi dintre cele mai variate, de la a adauga un beci pana la a modifica suprafata camerelor. Astfel de decizii pot fi taxate extra desigur, desi nu toti practica acest lucru. Spre exemplu la Smart Home Concept modificarile ulterioare nu sunt taxate, ci un serviciu gratuit o data ce ai platit pentru un proiect parte din portofoliul lor.

-Cum caut un model de casa?

Aspectul cel mai relevant este desigur suprafata de care dispui. Casele pot fi extinse pe inaltime, nu doar pe suprafata plana. Interesul suprem va fi cel de a exploata fiecare metru patrat disponibil. In combinatie cu preferintele legate de model, alegerea este una personala.

Casele cu parter – au costuri de executie ceva mai mici, dar amprenta este una mare astfel ca necesita un acoperis pe masura. Au un timp de executie mai mic, o recomandare facuta mai ales pentru cei care dispun de o parcela mare. Spatioase, pot fi compartimentate eficient, dar mare parte dintre doritori aleg acest gen de casa pentru ca elimina grija scarii de acces. Ideale pentru familii cu copii.

Casele cu mansarda – un tip de casa usor de intretinut, recomandata celor care nu dispun de o parcela prea mare. O solutie intermediara, astfel de case pot fi construite pe teren cu suprafata mica, dat fiind ca suprafata lor este dispusa vertical, pe mai multe nivele.

Casa cu etaj – o solutie pentru cei care au nevoie de spatiu suplimentar. Se incadreaza de minune pe suprafete mici, in zone urbane spre exemplu. Sunt totusi mai costisitoare si au un timp de executie mai mare.

Casa cu beci – sunt o preferinta in mod special pentru cei care locuiesc in mediu rural sau care au de regula depozit de bunuri, de resurse pe care le procura singuri spre exemplu. In astfel de cazuri costurile pot fi ceva mai mari, cu pana la 30 de procente. O astfel de casa va fi construita pe un teren ce permite acest proiect, care sa suporte un nivel ingropat.

Acestea sunt doar cateva dintre aspectele de diferentiere. Proiectele de casa au in vizor nu doar suprafata disponibila, ci si dispunerea camerelor, compartimentarea, destinatia fiecarei incaperi.

-La ce costuri te poti astepta?

Exista intervale de pret mult prea variate, in functie de tipul de proiect, de suprafata. Sunt proiecte ce pot fi achizitionate si cu 1000 euro sau mai putin. La Smart Home Concept spre exemplu un proiect de casa cu o suprafata de 276 metri patrati poate avea un pret de 800 de euro, pret promotional.