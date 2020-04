Este SEO o investitie buna pentru afacerea voastra ?

Acum, mai mult ca niciodata, ne dam seama ce important e ca afacerea noastra sa aiba o amprenta digitala, in contextul in care COVID-19 sileste nenumarate firme sa se inchida definitiv.

Dar in timp ce vedem multe firme care se inchid, vedem si afaceri care infloresc in actualele conditii. Daca e adevarat ca digitalul capata amploare tot mai mare, acum acest lucru se vede mai mult ca niciodata.

Desigur, capacitatea de a functiona in aceasta perioada depinde exclusiv de modelul de afacere. Dar capacitatea de a comunica mereu cu clientii este vitala, fie ca firma voastra functioneaza si in prezent, fie ca, deocamdata, activitatea e suspendata.

Acum e prea tarziu sa recurgeti la SEO in actuala pandemie, dar cat de buna e o asemenea investitie pe termen lung? In acest articol vom trece in revista avantajele pe care le va obtine firma voastra daca aveti o campanie SEO eficienta prin advertoriale.

De ce e SEO o formula mai buna decat marketingul traditional?

Pentru marketing, trebuie sa fiti in fata publicului-tinta cu moralul ridicat. Daca vindeti servicii de contabilitate, vor fi ei oare cu moralul ridicat, dupa ce citesc stirile din ziare? Aveti de gand sa cautati acolo un contabil?

Cu SEO in functie de cuvantul cheie, veti sti daca sunt cu moralul ridicat. Daca ei cauta servicii de contabilitate in zona lor, sunt gata sa cumpere sau cel putin sa afle informatii suplimentare.

Sigur ca puteti avea un asemenea obiectiv si cu marketingul traditional, dar niciodata nu veti fi asa focusati cum sunteti cu SEO.

Prin ce e SEO o investitie buna?

ROI impresionant

Rata de conversie cu SEO este mult mai mare decat orice alta forma de marketing traditional sau digital, asa cum am aratat mai sus. Cand afacerea voastra este analizata prin SEO, clientii deja au cautat serviciile voastre.

SEO e adesea comparat cu traficul pe social media, in special pentru ca sunt cele mai mari doua surse organice de trafic din lumea digitala. Dar asemanarile se opresc aici. Clientii potentiali iau foarte rar decizii comerciale pe baza Facebook, de exemplu.

Rezultate de durata

Cu toate ca o optimizare SEO buna are nevoie de timp, daca e facuta corespunzator si fara practici dubioase, rezultatele vor dura ani de zile. In functie de nivelul SEO de care aveti nevoie, adesea efortul facut acum va dura ani de zile, fiind nevoie de mentenanta generala din cand in cand. Daca sunteti pe o piata competitiva de consumatori, va fi nevoie de timp mai mult si efort mai mare.

In cazul reclamei, in momentul in care nu mai platiti, nu mai vedeti nici rezultate. SEO nu se intampla peste noapte, dar nici rezultatele nu dispar peste noapte (decat daca recurgeti la practici dubioase, iar Google va sanctioneaza).

Capata amploare

Cu fiecare an, de cand internetul a devenit SEO central, iar cautarile au crescut, capata amploare tot mai mare si nu da semne de incetinire. Nu e niciodata prea tarziu sa incepeti optimizarea afacerii voastre, dar cu cat mai repede, cu atat mai bine.

Credibilitate

Credibilitatea vine in mod natural, cu cat pozitionarea pe Google e mai buna. Oamenii au incredere in firme care sunt in pozitii superioare ale clasamentului.

Ganditi-va, in viata de zi cu zi, cand dati cautare pe google, aveti incredere in firma care e pe pozitii bune? Sau analizati paginile pentru a gasi sursa pe care o considerati cea mai credibila?

Deci cum gasiti o companie SEO care face ceea ce promite? Cum puteti fi siguri ca firma cu care faceti afaceri stie cum sa clasifice site-urile web?

Cum gasim o firma SEO reputabila

Inainte de a angaja o firma cu care sa lucrati, tineti cont de cateva elemente.

Rezultate din trecut – Vi se pare de bun simt? E infricosator de mare numarul de oameni care lucreaza cu firme si habar nu au daca ele pot, cu adevarat, sa propulseze compania in clasament. Inainte de a incepe colaborarea cu o firma SEO cereti sa vi se arate cateva din website-urile la care lucreaza IN PREZENT, nu site-uri web la care au lucrat in trecut.

Daca e o companie buna, nici nu ar fi nevoie de insistente. Va dori imediat sa se laude cu rezultatele sale.

Testimoniale – E un aspect clasic. Daca oamenii sunt multumiti de colaborarea cu respectiva firma, vor fi review-uri care sa arate acest lucru. Daca nu au, trebuie sa intrebati voi cum decurge afacerea cu acea firma.

Fusul orar – E important ca firma sa fie pe acelasi fus orar si asigurati-va ca sunt vorbitori nativi ai limbii voastre! Un numar groaznic de mare de oameni isi incredinteaza brandul firmei lor unor companii care nu au radacini in respectiva tara. In traducere se pierd lucruri importante, se pot intampla accidente.

In cazul SEO, daca incercati sa o luati pe scurtatura, veti fi sanctionati. Daca o firma nu suporta consecintele erorilor facute cu compania voastra, cum puteti avea incredere ca e preocupata ca voua sa va mearga bine?