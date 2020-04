Alimentatia pisici: tipuri de hrana si reguli de urmat

Pisica este un carnivor foarte solicitant! Natura a inzestrat-o cu dintii potriviti pentru a-si satisface gusturile, care sunt destul de dificile. Pentru a va ajuta pisica sa traiasca mai bine si sa-si consolideze sistemul imunitar, este important sa alegeti o dieta echilibrata si corecta pentru ea. Hrana potrivita pentru pisica noastra ar trebui aleasa in functie de nevoile sale specifice, care variaza pentru pisici sanatoase, pisici sterilizate, in faza de crestere sau de lactatie. Cand alegeti mancare pisica, este esential sa tineti cont si de stilul de viata al animalului individual, care variaza pentru pisicile care traiesc in apartamente sau in gradina, in medii calde sau reci.

Hranirea ei necesita o cantitate mare de proteine, in special de origine animala si, de fapt, pisica este de obicei atrasa de carne de pui, cal, vita, carne de porc, peste, organe (in special iubeste ficatul, care totusi trebuie administrat cu precautie pentru a evita riscurile hipervitaminozei A). Preferintele sale alimentare sunt innascute si sunt legate de caracteristicile fiziologice si anatomice.

Cu toate acestea, chiar si alimentele de origine vegetala (cereale, fructe, legume), desi nu se incadreaza in gusturile pisicii, sunt de o importanta fundamentala pentru sanatatea sa, de aceea este bine sa o obisnuiti cu o dieta sanatoasa si echilibrata inca de la o varsta frageda. Oferirea unei diete bazate doar pe carne sau peste inseamna sa nu oferiti animalului toti nutrientii de care are nevoie.

Mancare uscata sau umeda?

Pentru gusturile sale naturale, pisica este orientata catre alimente umede si caldute pe baza de carne. Ea prefera hrana cruda in detrimentul celei pregatite (totusi o mananca si pe acesta din urma cu drag), dar este indicat sa nu o hranesti cu carne cruda, deoarece este principalul vehicul cu care pisicile contracteaza toxoplasmoza. Insa, chiar daca prefera alimentele „umede”, mananca cu placere si hrana uscata pisici, sub forma de bobite delicioase si hranitoare, precum cele de la animaland.ro.

Pisicile, la fel ca gurmanzii adevarati, sunt foarte sensibile la prezentarea felurilor de mancare: mesele servite in portii mici sunt preferate fata de cele in portii mari si fara forme, pentru ca evita sa se murdareasca pe mustati. In plus, vasul (de preferat in ceramica sau otel, deoarece plasticul pastreaza mirosurile meselor anterioare) trebuie sa fie intotdeauna curat si niciodata asezat in apropierea litierei. Pisica, este atenta la curatenie si poate sa nu manance daca locatia nu corespunde!

Printre alimentele preferate de pisici se numara laptele. Cu acest aliment, insa, trebuie sa fiti atent: deoarece este foarte bogat in calciu, fosfor si proteine, si poate provoca unele probleme digestive. Branzeturile sunt insa bine tolerate.

O dieta echilibrata

Daca nutritia animalului este echilibrata, sanatatea acestuia va beneficia si ea. Pe piata puteti gasi o gama larga de produse potrivite pentru a raspunde nevoilor nutritive ale pisicilor de toate varstele. De asemenea, contin acei aminoacizi pe care pisicile mici nu sunt capabile sa ii sintetizeze: taurina si arginina. Sunt aminoacizi esentiali si trebuie sa fie prezenti in dieta pisicii. Deficienta lor poate fi cauza bolilor oculare sau cardiace (deficienta de taurina) sau intoxicatii acute cu amoniac (cresterea nivelului de amoniac din organism).

Daca, pe de alta parte, hranirea pisicii este dezechilibrata, ea va avea tendinta de a manca mai mult pentru a compensa deficientele nutritionale. Acest comportament alimentar poate fi daunator pentru ea: obezitatea si bulimia nu sunt noi si multe pisici sufera de ea. Prin urmare, este important ca hrana sa fie intotdeauna adecvata nevoilor animalului si, de preferat, trebuie sa ii iferim pisicutei harna din magazine specializate precum animaland.ro.