Cati utilizatori stiu să înlăture informaţii private de pe site-urile web

Pentru a-şi proteja şi menţine controlul asupra vieţii personale, opt din zece utilizatori de Internet (82%) din întreaga lume au încercat să înlăture informaţii private de pe site-urile web sau de pe canalele de social media, iar peste o treime dintre aceştia au admis faptul că nu au absolut nicio idee despre cum ar putea să facă acest lucru, reiese din rezultatele unui studiu Kaspersky, publicat marţi.

Conform raportului „Defending digital privacy: taking personal protection to the next level”, consumatorii au arătat că nu sunt îngrijoraţi numai de datele lor private, ci şi de cele ale persoanelor apropiate. De exemplu, 24% dintre consumatori susţin că datele lor personale sau informaţii despre familia lor au devenit disponibile public fără acordul lor.

43% dintre utilizatori aplică măsuri suplimentare atunci când navighează pe internet, pentru a-şi ascunde informaţiile de atacatorii cibernetici, 41% de site-urile web pe care le vizitează sau în proporţie de 37% de alte persoane care ar putea accesa acelaşi dispozitiv.

Unii utilizatori rămân îngrijoraţi cu privire la stocarea informaţiilor personale pe dispozitivele lor. Astfel, 1 din 5 utilizatori (21%) afirmă că este îngrijorat de colectarea datelor personale de către aplicaţiile pe care le foloseşte pe dispozitivul său mobil.

„Există multe modalităţi prin care vă puteţi controla amprenta digitală. Una dintre ele este să ţineţi cont cu cine împărtăşiţi datele personale şi să înţelegeţi cum ar putea fi acestea folosite. Orice informaţie care ajunge pe internet poate rămâne accesibilă mult timp, pentru o gamă variată de oameni, dacă nu luaţi măsurile specifice pentru a o proteja. Dacă înţelegem cum ne putem păstra datele personale în siguranţă pe internet şi cum putem gestiona eficient locul în care acestea sunt stocate, suntem cu un pas mai aproape de asigurarea unei prezenţe pozitive online, de îmbunătăţirea reputaţiei personale şi de deschiderea către oportunităţi viitoare”, explică Marina Titova, head of consumer product marketing la Kaspersky.

Din raportul Kaspersky reiese ca 82% dintre consumatori susţin că au încercat să înlăture informaţii private de pe site-urile web sau de pe canalele de social media. Cu toate acestea, o treime (37%) dintre ei nu au absolut nicio idee cum ar putea să facă acest lucru, relevă raportul de specialitate.

Cercetarea efectuată de specialiştii Kaspersky a inclus constatările dintr-un nou sondaj efectuat în rândul consumatorilor din 23 de ţări, a examinat atitudinile actuale ale consumatorilor faţă de confidenţialitatea online şi ce măsuri au luat oamenii pentru ca informaţiile private să nu cadă în mâinile infractorilor cibernetici.

Specialiştii Kaspersky recomandă utilizatorilor o serie de măsuri pentru informaţiile personale să rămână în siguranţă pe Internet. Astfel, e nevoie să păstraţi o listă a conturilor personale online pentru a şti în orice moment ce servicii şi site-uri web pot stoca informaţiile personale, dar şi utilizarea „Privacy Checker” care ajută să luaţi în considerare trecerea profilurilor de social media în mod privat,

Iar utilizatorii europeni pot simplifica procesul de redobândire a controlului asupra informaţiilor personale care au fost publicate online fără permisiunea lor, folosind Undatify, serviciu sprijinit de Kaspersky şi care contactează organizaţiile ce pot stoca date personale, astfel încât acestea pot fi împărtăşite cu utilizatorul sau chiar şterse, în conformitate cu reglementările GDPR

Kaspersky este o companie globală de securitate cibernetică fondată în 1997. Peste 400 de milioane de utilizatori individuali sunt protejaţi de tehnologiile Kaspersky, precum şi 270.000 de companii client.