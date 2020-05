Repercusiunile crizei nu sunt încă previzibile; probabil va dura luni, dacă nu ani, până va fi depăşită

Consuli a şase ţări, consulii onorifici ai Austriei, Finlandei, Italiei, Luxemburgului şi Maltei la Sibiu susţin că repercusiunile crizei nu sunt încă previzibile şi „probabil va dura încă luni, dacă nu ani, până aceasta va fi depăşită”, potrivit unui document semnat de aceştia, cu ocazia Zilei Europei.

„Data de 9 mai este ziua cetăţenilor Europei, este ziua noastră, a tuturor, zi în care ne gândim la tot ceea ce ne uneşte, iar ceea ce ne este comun nu este puţin. Acum doi ani consulii onorifici din Sibiu şi cu mine am plantat puieţi de stejari la porţile oraşului şi aceştia se dezvoltă exemplar. Acum exact un an aici a avut loc un eveniment de mare festivitate, Summitul european. În acest an Ziua Europei stă pentru prima oară sub semnul unei crize mondiale. În aceste săptămâni nu ne putem gândi la momente de sărbătorire sau de memorare după cum suntem obişnuiţi. Coronavirusul nu se opreşte în faţa vreunei graniţe de ţară şi s-a răspândit în cel mai scurt timp pe toate continentele. Repercusiunile crizei nu sunt încă previzibile şi probabil va dura încă luni, dacă nu ani, până aceasta va fi depăşită”, spun, în scrisoarea publicată joi, cei şase consuli.

Consulul Germaniei, Hans E. Tischler, consulul onorific al Austriei, Andreas Huber, consulul onorific al Finlandei, Elena Lotrean, consulul onorific al Italiei, Italo Selleri, consulul onorific al Luxemburgului, Daniel Plier şi consulul onorific al Maltei la Sibiu, Jonathan Diamantino, remarcă solidaritatea care nu a mai fost prezentă în această formă.

„Deja astăzi putem observa însă o solidaritate care până acum nu a fost nicicând prezentă în această formă: oamenii se implică în sprijinul celor vârstnici şi al celor nevoiaşi, fac donaţii către spitale şi instituţii sociale şi dau astfel un exemplu de vie împreună-lucrare. Are loc şi un sprijin între ţări, iar parteneriatele dintre oraşe joacă un rol deosebit în această perioadă. Astfel, personal medical din România a sprijinit Italia, una dintre ţările cele mai grav afectate de virus, să înfrunte obstacolele din sistemul medical de acolo. În cadrul conferinţei europene a donatorilor din data de 4 mai au fost aprobate 7,4 miliarde de euro, sumă care va fi utilizată pentru dezvoltarea de vaccinuri şi medicamente eficiente. Cu toţii ne dorim ca aceste eforturi să fie cât mai repede încununate de succes”, au mai spus cei şase consuli de la Sibiu.

Acestia spun ca „reîntoarcerea la normalitate se va face doar în etape”.

„Criza arată însă şi în mod evident cum multele drepturi şi libertăţi garantate prin constituţiile noastre şi Carta drepturilor fundamentale europene, care ne par atât obişnuite şi fireşti, pot fi anulate de la o zi la alta: astfel, de exemplu, dreptul la liberă circulaţie, dreptul la o menţinere neîngrădită a contactelor sociale şi dreptul de practicare a religiilor au fost restrânse. În aceste zile nu ne putem gândi la o viaţă normală, iar reîntoarcerea la normalitate se va face doar în etape”, mai precizează consulii.

Ei consideră că ar trebui să îmbunătăţim sistemul de sănătate, să digitalizăm administraţia publică şi să modernizăm sistemul de educaţie.

„Criza de acum trebuie interpretată totodată ca un semn al relansării. Chiar acum este momentul să stabilim ce putem îmbunătăţi în viitor la sistemele noastre medicale, unde putem să digitalizăm mai mult administraţiile publice, cum putem să ne modernizăm sistemele educaţionale. Scopul nostru al tuturor este cel de a ieşi întăriţi din această criză pentru a aborda în continuare provocările existente precum schimbările climatice, migraţia şi concurenţa la nivel internaţional. Şi pentru economiile noastre criza oferă numeroase oportunităţi noi. Sistemele economice au dovedit cât sunt de inovative şi flexibile şi cum sunt posibile inovările, tocmai pentru că presiunea e atât de mare. Aici chiar digitalizarea mai are mult potenţial când e vorba despre depăşirea efectelor economice ale crizei”, mai menţionează consulii de la Sibiu în documentul lor.