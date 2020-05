Cum sa faci bani din carti vechi si rare?

“Cumparam carti” este un anunt pe care multe anticariate il fac, in ideea in care urmaresc sa achizitioneze carti valoroase, pentru care platesc in consecinta. Desi toate achizitiile de carte sunt importante, sunt carti pentru care se plateste mai mult din anumite considerente.

Evaluatorii anticariatului online au facut un top al celor mai bine platite carti in timpul achizitiilor facute de ei.

Cartile vechi pot fi mai bine platite deoarece unele sunt foarte rare, imposibil de gasit altfel decat intr-un anticariat. Astfel de carti poarta amprenta timpului si au fost scrise de autori importanti ai literaturii romane sau straine. Sunt carti, dupa cum sunt si ziare vechi, pentru care cei care le vand pot primi mii de lei.

De exemplu, pentru Tudor Arghezi – “Bilete de papagal”, Numerele 1-293, Februarie 1928-Ianuarie 1929, in mod evident a fost necesar sa se plateasca un pret pe masura pretiozitatii ziarului. Fiind vorba despre un ziar de mici dimensiuni, scos de Arghezi in data de 2 februarie 1928 si tiparit in curtea casei autorului pana in 9 august 1929, fiind vorba despre 460 de numere.

In mod similar, au fost platite sume mari de bani pentru “Nouveaux elements de medecine operatoire”, carte scrisa de A. L. M. Velpeau si care a vazut lumina tiparului in anul 1838, sau “Tratat complet de medicina legala cu legislatia si jurisprudenta romaneasca si straina”, semnat de Mina Minovici si aparut in 2 volume, in anul 1928.

Astfel de capodopere merita investitia, pentru ca doar asa se pot bucura de valoarea inestimabila pe care o au, colectionari impatimiti ai diferitelor genuri literare.

“Cumparam carti cu autograf, pentru ca viitorii cititori sa poata tina in palme mai mult decat o carte”

O carte cu autograf transmite dincolo de continutul sau. Este valoroasa prin faptul ca are o amprenta cu mult mai personala a autorului care si-a notat cateva ganduri pe una dintre filele sale. Astfel de carti sunt cumparate de catre cei care fac achizitii cu sume mai mari de bani.

Sentimentul cititorului care rasfoieste “Minuit a serampore”, de exemplu, este unic. Mircea Eliade a tiparit aceasta carte in anul 1956. Autograful sau ii creste valoarea, oricum de netagaduit.

Exemplele in aceeasi nota pot continua, aproape la nesfarsit. Autograful lui Gellu Naum pe “Insula. Ceasornicaria Taus. Poate Eleonora…” a crescut valoarea materiala a cartii.

Pana la urma, timpul poate face orice, insa nu poate sterge ceea ce ramane in mod cert valoros in memoria colectiva.

In concluzie, cartile vechi si rare si cartile cu autograf sunt pretuite pentru plusul personal si valoros pe care il ofera. Paginile usor ingalbenite transmit dincolo de continut, prin faptul ca foarte multe au fost citite de mai multi cititori, fiecare cu o poveste personala de viata.